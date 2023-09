Vulta 2023 – Seb Gus er en vanlig tjener på randen av å bli konge

En modelllagkamerat, Seb Kuss foretrakk alltid å holde seg i skyggen før han fant lyset på Vueltaen, nesten trosset seg selv og ble den første amerikaneren til å vinne en Grand Tour på ti år søndag i Madrid. .

Scenen før onsdag på toppen av Angiliru oppsummerer stemningen til en mann som er vant til å vike for lederne sine med total dedikasjon: lederens røde trøye på ryggen, han er installert i passasjersetet til sitt jumbo-wisma-team bil, for å gå tilbake til hotellet mens han ser lagkameraten sin. Primos Roglik Nærmer seg i bakspeilet. Umiddelbart åpner han døren, strekker ut høyre ben og tilbyr sin vanlige kapteinskap for å ta plassen hans. «Nei, nei, bli«, forteller sloveneren før han går tilbake.

«Jeg er en skyggemann«, forklarer Gregorio fra Durango, Colorado. sep Gus, 29, er ikke en født leder, men han har en ettertraktet profil innen sykkelsporten: premierløytnant i fjellet. En sherpas oppdrag er å eskortere lederne sine oppover de bratte bakkene og noen ganger redde dagen, mens en rasende dro Roglik til toppen av den samme Angluru i 2020.

Durangos ørn utmerker seg i denne rollen som Saint Bernard, som vanligvis krever at man ofrer alle personlige ambisjoner.Han er den beste klatreren i den nåværende pelotonen«, ifølge colombianeren Egan BernalVinner av Tour de France 2019.