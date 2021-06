W ஸ்ப rzburg: Tre drepte i knivangrep i tysk by | Utenriksnyheter

Minst tre mennesker er drept og fem andre såret i et knivstikkangrep i Tyskland.

Bevæpnet politi arresterte den mistenkte etter en knivstikking fredag ​​i den sørlige byen Wrzburg.

Myndighetene identifiserte mannen som en 24 år gammel somalier som bodde i Bayern.

Myndigheter på stedet i Würzburg, Tyskland. Bilde: Abby



Bayerns innenriksminister Joachim Herman sa at den mistenkte hadde fått psykiatrisk behandling før angrepet, og at politiet var klar over det.

Herman, Bayerns øverste sikkerhetsansvarlige, sa at en av de sårede var en gutt og faren hans var blant de døde.

Videoer lagt ut på sosiale medier viste folk rundt den påståtte angriperen og holdt ham med stoler og pinner.

En kvinne som sa at hun var vitne til hendelsen, fortalte myndighetene på tysk RDL-TV at offiserene hadde gått inn.

“Han hadde en stor kniv og slo folk,” sa Julia Ransey.

Myndighetene ble varslet rundt klokka 17.00 om et knivangrep på Warsburgs Barbarossa Square. Bilde: Abby



“Så kastet mange stoler eller parasoller eller mobiltelefoner mot ham og prøvde å stoppe ham.

“Politiet henvendte seg til ham. Jeg tror det var skyting. Du kan tydelig høre det.”

Den mistenkte skal ha vært til fots. En talsmann for styrket sa at livet ikke var i fare fra skuddsåret.

Situasjonen på Barbarossa Square er nå under kontroll, sa tjenestemenn.

“Det er ingen tegn til en andre mistenkt,” sa politiet og insisterte “det er ingen fare for publikum.”

“Angriperen ble slått etter at politiet brukte et skytevåpen,” sa Lower Franconia Police på Twitter.

Bayerns innenriksminister Joachim Herman sa at den mistenkte var kjent for politiet.



Det pågår etterforskning for å etablere et mulig motiv for angrepet.

Styrken la til: ”Tre mennesker ble drept i et angrep av en 24 år gammel somalier.

“Andre ble skadet, noen alvorlig.

“Mannen, som bor i Würzburg, ble angrepet av politiets kuler, men livet hans var ikke i fare.”

Tre mennesker ble drept og fem andre ble såret i angrepet. Bilde: Abby



Woosberg, med en befolkning på rundt 130 000, ligger sørøst for Frankfurt.

Bayern-guvernør Marcus Soder beskrev nyheten på Twitter som “skremmende og sjokkerende”.

“Vi synes synd på ofrene og deres familier,” skrev han.

Herr Soder takket politi og redningsarbeidere for deres raske respons og publikum for deres “modige inngripen” under hendelsen.