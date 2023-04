Wagner ble løslatt som rømling i Norge

jeg erNorsk politi kunngjorde onsdag løslatelsen av en tidligere leiesoldat fra den russiske paramilitære gruppen Wagner som flyktet til Norge for snart to uker siden. Andrei Medvedev, 26, ble varetektsfengslet i henhold til immigrasjonslovgivningen søndag, og politiet oppga ikke nøyaktige årsaker for arrestasjonen hans, men advokaten hans insisterte på at han hadde «brutt sikkerhetsbestemmelsene rundt ham». Sier ønsker Kjempet i Ukraina I Wagners uniform fire måneder før avreise i november, jaget russeren den russisk-norske grensen i Arktis natt til 12. til 13. januar med hunder under kulene til russiske vakter, ifølge hans historie.

Han søkte asyl i Norge og kunngjorde at han var villig til å gi sin erfaring med brutaliteten til Wagner-gruppen, vitnesbyrd som anses som verdifull for å belyse spørsmålet om påståtte krigsforbrytelser fra Russland i Ukraina.

Han ble holdt på et hemmelig sted og arrestert etter et «vanvidd» av politiet som var ansvarlig for beskyttelsen hans, forklarte advokaten hans. – Det er selvfølgelig tatt mange sikkerhetstiltak, og det er vanskelig for ham å overholde dem, sier Brynjulf ​​Risnes til AFP. Immigrasjonspolitiet «løslater Mr. Medvedev fra Trandom Aliens Internment Center i dag på betingelse av at han blir på et bestemt sted,» sa en av dets tjenestemenn, Jan Andreas Johansson, til AFP i en e-post onsdag.

Det er mange spørsmålstegn ved personligheten hans, karrieren og omstendighetene rundt rømningen. Mange eksperter mener at grensen ikke kan krysses med stor sikkerhet uten hjelp fra eks-leiesoldater. Siden han kom til Norge, har Andrey Medvedev særlig blitt avhørt under status som «vitne» av kriminalpolitiet (Krybos) som deltar i den internasjonale etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina.

«Han sa tidligere at han var medlem av Wagners gruppe, og det er interessant at Krypos samler inn mer informasjon om denne perioden,» sa Krypos. På den annen side utelukket både politiet og advokaten hans utlevering til Russland. I et intervju med NGO Gulagu.net sa den tidligere arbeideren denne uken at han frykter for livet hvis han blir sendt tilbake til landet sitt. Ifølge Brynjulf ​​Risnes hadde hans klient flere USB-nøkler med seg da han flyktet til Norge.

I et intervju med nettstedet The Insider i desember sa Andrei Medvedev at han visste om ti av Wagners henrettelser. av leiesoldater Han nektet å gå tilbake til kamp, ​​og hevdet å ha en video i sin besittelse som viste at han drepte to av dem.

