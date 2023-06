Wagners forlatte opprør: Joe Biden reagerer

Joe Biden sa mandag at det var «for tidlig å ta faste avgjørelser» etter Wagner-gruppens opprør i Russland i helgen, da han forsikret vestlige at «det er ingenting å gjøre».

«Vi er ikke involvert. Vi har ingenting å gjøre med disse hendelsene», understreket den amerikanske presidenten, spesifikt med henvisning til NATO, før han la til: «Dette er et internt spørsmål i Russland.»

Han forsikret at amerikanerne og deres allierte «ikke ønsker å gi Putin noen unnskyldning for å skylde på Vesten og skylde på NATO (for Russlands president Vladimir).»