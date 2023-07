Wagners opprør: Etter at opprøret mislyktes, nektet Prigozhin et av Putins tilbud

Russlands president Vladimir Putin sa at han hadde tilbudt Wagners menn å tjene under andres offisielle kommando, men deres leder, Yevgeny Prigozhin, avslo tilbudet etter at han avbrøt mytteriet.

I et intervju med den russiske avisen Kommersant publisert torsdag kveld, sa den russiske presidenten at Mr. Prigogine og Wagner fortalte detaljene om møtet hans med gruppens befal. Putin sa at Wagners soldater «kunne ha samlet seg på ett sted og fortsatt å tjene. For dem ville ingenting ha endret seg, de ville blitt ledet av personen som var deres virkelige sjef på dette tidspunktet.» To uker etter det aborterte opprøret: Wagner er ikke lenger «spesifikt» involvert i kampene i Ukraina Personen som ble nevnt av den russiske presidenten var Wagners sjef med kallenavnet «Sedoï» (grått hår), og Mr. Kommersant bemerker også at han, ifølge Putin, faktisk ledet de paramilitære styrkene på den ukrainske fronten de siste 16 månedene. «Mange (Wagners befal) nikket da jeg sa det. Men (Evgeny) Prigozhin, som satt foran, så det ikke, hørte det og sa: Nei, gutta er ikke enige i denne løsningen. , MR. Putin lovet. Wagner sa at møtet diskuterte «mulige løsninger» for å fortsette kampen for Russland og ga sin «vurdering» av hendelsene 24. juni. sa Putin. I intervjuet hans snakket han også om mangelen på offisiell juridisk status for Wagner-gruppen i Russland, der private militære selskaper ikke er tillatt ved lov. «Komiteen eksisterer, men den er ikke lovlig! (…) Dette er et annet spørsmål knyttet til (deres) effektive lovlighet. Spørsmålet bør reises i Dumaen (underhuset i parlamentet), i regjeringen,» sa Putin . Krig i Ukraina: Russland har mistet nesten 250 000 soldater siden krigen startet, melder kyiv. READ Flokker av elefanter forårsaker skade verdt over 1 million m når de klatrer mer enn 300 miles over Kina | Utenriksnyheter