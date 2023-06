Wagners opprør i Russland: Dette er hva Yevgeny Prigogine lette etter

Fra fredag ​​til lørdag startet Jevgenij Prigozjin, leder av den paramilitære gruppen Wagner, et opprør mot Russland.

Lørdag morgen begynte Wagners soldater og stridsvogner å ta kontroll over flere byer, og startet med Rostov, sentrum for den russiske hærens operasjoner. Før du returnerer på slutten av dagen og satte en stopper for dette opprøret.

Hvis denne operasjonen fant sted, var det fordi Evguéni Prigojine hadde et spesifikt mål i tankene. I følge opplysninger fra Wall Street JournalWagners leder ønsket å fange høytstående russiske sikkerhetstjenestemenn.

Vestlige tjenestemenn, som uttalte seg på betingelse av anonymitet, fortalte avisen at to av Wagners mål var forsvarsminister Sergei Shoigu og stabssjef Valery Gerasimov. Disse to russiske offiserene reiste sør i landet.

Denne informasjonen nådde ørene til russiske sikkerhetsstyrker. Shoigu og Gerasimov endret planene sine og endret bevegelsene sine.

Prigozhin ville derfor ha endret sine ambisjoner og besluttet å investere hovedkvarteret til den russiske hæren i Rostov før han dro videre til Moskva.

Prigozhin mener at Shoigu og Gerasimov er inkompetente og ansvarlige for dødsfallene til titusenvis av soldater under krigen i Ukraina.

Viktor Zolotov, leder for den russiske nasjonalgarden, svarte på opprøret tirsdag. Han mener den er produsert og inspirert av vestlige etterretningstjenester. En fetter av Vladimir Putin sa også at russerne «visste uker før det startet».