Wahid Halilhotsiks avgang er klar, Algerie hans neste destinasjon?

I de fulle forberedelsene til verdenscupen i Qatar står Atlas Lions i fare for å finne en ny trener. Vahid Halilhodzic er ikke for det kongelige marokkanske fotballforbundet (FRMF) og kan ikke lenger opprettholde kontakten med laget på grunn av spenninger med enkelte spillere som Hakim Ziyech. Som et resultat tapte det marokkanske laget vennskapskampen mot USA og klarte ikke å vinne kampen mot Sør-Afrika.

Før kampen mot Sør-Afrika holdt ikke den fransk-bosniske treneren en pressekonferanse, og teller kvalifiseringskampene til African Nations Cup 2023, og foretrakk å snakke på føderale kanaler. Treneren ble tvunget til å være foran media før offisielle kamper, og ble sterkt kritisert på sosiale medier for denne oppførselen som førte til sanksjoner fra det afrikanske fotballforbundet.

Les: Wahid Hallilhotzik truet med oppsigelse på grunn av en kamp mellom ham og Jiech?

Hallotzik ønsket å unngå at journalister spurte ham om hans fremtid som kaptein for det marokkanske laget og krisen til Siak, som nektet å gå tilbake til laget før han hadde ansvaret. Men de siste dagene har det blitt rapportert av algerisk presse at den algeriske treneren kan bli den neste treneren for det algeriske laget, som førte til den 16. runden av verdensmesterskapet i Russland mellom 2011 og 2014. En melding kommer inn som kan forverre det allerede anspente forholdet mellom de to landene ytterligere.

Noen rykter kunngjør Hallilhotzik som den neste treneren til Galatasaray, noe som kan føre til at den marokkanske kapteinen går av før verdenscupen og slutten av CAN 2023-kvalifiseringsrundene. Det er snakk om ankomsten til nåværende trener Walit Rekrakuy. Under Wyatt Athletic Club i Casablanca og under veiledning av Marokko mellom 2012 og 2013 under Rashid Dousi.