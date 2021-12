Wal-Mart dømt til å betale 2 millioner dollar til kvinne anklaget for tyveri | mangfoldig

Saksøkeren fra Simes, Alabama, angrep Walmart etter at hun ble arrestert i november 2016 da hun forlot en butikk med produkter hun sa hun hadde betalt for. Kunden brukte «selvutsjekking», men enheten stoppet, ifølge hennes versjon. Den ansatte ville ha gått inn for å hjelpe ham. Da hun dro, godtok ikke personalet hennes forklaring og kvinnen, overbevist om sin gode tro, ble arrestert for tyveri.

Saken ble avsluttet et år senere. Imidlertid fulgte brev fra et advokatfirma i Florida, som truet en sykepleier med et sivilt søksmål hvis hun ikke betalte $200 (eller litt over $175), mer i mistenkt tyveri ($48, eller litt over 40 euro). Hun fordømte deretter praksisen med å anklage uskyldige mennesker for tyveri og deretter prøve å samle inn penger fra dem, noe som ville ha påvirket andre mennesker, ifølge klagen hennes. Vitnesbyrd under rettssaken indikerte at Walmart og andre butikker regelmessig bruker slike prosedyrer i stater der lover tillater det. I løpet av to år kunne Walmart ha samlet inn hundrevis av millioner dollar på denne måten.