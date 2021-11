Walisisk klar for Devils: «Det beste laget i verden kommer til Cardiff»

Festen til Gareth Bale skulle ha funnet sted lørdag kveld. Hattrick-rekordholderen i den første etappen i Hviterussland feiret sin 100. opptreden i Real Madrids spissnasjonaldrakt. Men til slutt var Bale veldig intelligent, i motsetning til alle lagkameratene som oppnådde en flott kollektiv prestasjon.

“Jeg var ute i to måneder. Planen var å spille 45 minutter for å forberede meg mest mulig til tirsdag.”, Stolte på den walisiske stjernen på mikrofonen Sky Sports .

De enkle vinnerne av hviterusserne (5-1), spesielt takket være doublene til Aaron Ramsay, vil Robert Pages menn delta i sluttspillet neste mars, laget som vant League of Nations med en annen billett eller med deres posisjon.

For prestisje og setestatus i sluttspillet ønsker waliserne å bli nummer to i Belgia-gruppen og gå av med en tredje billett. “ World Nations Association S ” , For sjekker. De må ta minst ett poeng mot de røde djevlene i Cardiff på tirsdag, ellers vil de tro på Tsjekkias mishandling mot Estland.

“Vi ønsker å vinne hver kamp, ​​og det vil ikke være annerledes på tirsdag.”, lover den walisiske treneren Robert Page. “Vi ønsker å avslutte vakkert uten å skremme hverandre til det siste. Vi ønsker virkelig å få den andre plassen. Det beste laget i verden kommer til Cardiff, det vil fortsatt kjempe, men vi vil være klare til å kjempe.”

For første gang siden 1996 har Wales scoret fem mål i en VM-kvalifiseringskamp. “Vi gjorde det vi ville”, Pekte på Aaron Ramsey som kampens mann. “Nå er vi glade for å være på andreplass. Tirsdagens kamp vil bli enorm og vi forventer enda bedre resultater. Vi har hatt noen store kamper mot Belgia opp gjennom årene, den ene. Den andre er uforglemmelig.”

Det er sant at de siste sammenstøtene mellom de røde djevlene og dragene ofte er hardt konkurransedyktige. I den første etappen vant Belgia 3-1, men vi husker spesielt dette svært skuffende nederlaget i EM 2016 (3-1) kvart. “Det er en stor kamp som venter på oss mot en stor motstander på tirsdag, men det er en kamp vi er klare for.”, Forsvart av forsvarer Ben Davis.