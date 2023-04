Wall Street-børsen: Wall Street åpnet lavere, bekymringer om kurs etter ansettelse

(Reuters) – New York-børsen åpnet lavere mandag på grunn av bekymring for Federal Reserves fortsatte renteøkninger ettersom den amerikanske økonomien fortsetter å legge til jobber i et raskt tempo i mars.

I tidlig handel tapte Dow Jones 132,88 poeng, eller 0,40 %, til 33 352,41 poeng, og den bredere Standard & Poor’s 500-indeksen falt 0,73 % til 4 074,90 poeng.

Nasdaq Composite Index tapte 1,07 %, eller 129,27 poeng, til 11 960,97 poeng.

Den amerikanske økonomien fortsatte å legge til jobber i et raskt tempo i mars, noe som brakte arbeidsledigheten ned til 3,5 % og kan oppmuntre Federal Reserve (Fed) til å heve renten igjen denne måneden.

Amerikanske sentralbanktjenestemenn vil ha flere inflasjonsdata tilgjengelig senere i måneden for å måle virkningen av pengepolitikkstrammere gjennom året.

«Investorer er fortsatt svært positive til at renteøkningen vil ta slutt, men dataene Fed er avhengig av ser ut til å gi rom for en ytterligere økning på minst 25 basispunkter,» sa Rick Mickler, partner i Cherry Lane Investments.

Sannsynligheten for at Fed hever renten med 25 basispunkter i mai steg fra 57 % forrige uke til mer enn 65 % etter fredagens jobbdata, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

Denne ukens fokus vil være amerikanske forbruker- og produsentprisdata, referater fra Feds mars-møte og kvartalsvise resultater fra store amerikanske banker, inkludert JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo.

Andre steder falt oljeprisen mandag etter å ha steget 6 % forrige uke, da bekymringer for å bremse global vekst kan dempe etterspørselen etter drivstoff, og oppveie nyhetene om en forventet oljeproduksjonskutt fra USA.

Brent falt 0,31 prosent til 84,86 dollar fatet, og amerikansk lettolje (West Texas Intermediate, West Texas Intermediate) falt 0,16 prosent til 80,57 dollar.

Når det gjelder verdier på mandag, steg Pioneer Natural Resources 6,8% etter informasjon fra Wall Street Journal om at skifergassspesialisten vil være i foreløpige diskusjoner med ExxonMobil om et mulig oppkjøp av sistnevnte.

Elbilprodusenten Tesla falt 4,1 % etter at den fredag ​​rapporterte et 2 % til nesten 6 % fall i amerikanske priser, en beslutning som kan påvirke bruttomarginen, anslår analytikere.

First Republic falt også 1,1% etter at den skrantende banken fredag ​​kunngjorde at den ville suspendere utbyttebetalinger på sin foretrukne aksje «som et forsvarlig tilsynstiltak.» (Skrevet av Kate Enteringer)