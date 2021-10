Wall Street må-se USA-verdier (oppdatert)

(Oppdatert med JPMorgan, BlackRock, Monster Beverage og Gold Aksjer)

PARIS, 13. oktober (Reuters) – De øverste aksjene å se på Wall Street onsdag som store indeksfremtider peker på 0,1% høyere åpning for Dow Jones DJI, og 0,2% for S&P 500. Nasdaq nittende:

* APPLE AAPL.O falt 0,8% i det forrige markedet etter informasjon fra Bloomberg om at den amerikanske teknologigiganten har bukket under for en reduksjon i iPhone 13 -produksjonen med hele 10 millioner enheter i år på grunn av en global mangel på halvledere. BROADCOM

AVGO.O og TEXAS INSTRUMENTS TXN.O, to av Apples leverandører, er henholdsvis ned 0,7% og ca 1%.

* JPMORGAN CHASE JPM.N rapporterte onsdag bedre inntjening enn forventet for tredje kvartal på grunn av en global økning i transaksjoner, mens divisjonen for privatbank hadde fordeler av høyere lånerenteinntekter.

* BLACKROCK BLK.N, verdens eiendomsforvalter nummer én, rapporterte onsdag bedre enn forventet kvartalsresultat på grunn av en økonomisk oppgang som styrket eiendelene under forvaltning og økte provisjonene.

* QUALCOMM QCOM.O steg 2,1% i førmarkedet etter å ha kunngjort en ny aksjekjøpsplan på 10 milliarder dollar (8,65 milliarder euro).

* Aksjer i sørafrikanske gruveselskaper ANGLOGOLD ASHANTI ANGJ.J AU.N, GOLD FIELDS GFIJ.J GFI.N, HARMONY GOLD HARJ.J HYM.N, SIBANYE-STILLWATER SBSW.N SSWJ.J forventes å stige 0,77% til 2,05% ved åpningen av Wall Street i kjølvannet av høyere XAU = gullpriser på grunn av bekymring for potensielt bærekraftig inflasjon. BARK GOLD ABX.TO GOLD.N OG NEWMONT CORP

NEM.N avanserte henholdsvis 0,75% og 1,1%.

* HASBRO HAS.O kunngjorde tirsdag kveld døden til administrerende direktør Brian Goldner, som har ledet gruppen siden 2008 etter at han begynte i leketøysprodusenten i 2000. 58-åringen hadde begynt å trekke seg av medisinske årsaker i to dager. Tidligere.

* BOEING BA.N – JP Morgan senker sitt kursmål for aksjene i den amerikanske flyprodusenten fra $ 270 til $ 265.

* WORKDAY WDAY.O – DA Davidson begynner å spore verdien av “kjøpet” med en målpris på $ 300.

* MONSTER DRINK MNST.O – Jefferies senker anbefalingen “hold” til “kjøp” og senker målprisen fra $ 113 til $ 92. Aksjen er ned 1,6% i førmarkedet.

(Av Claude Chengo, redigert av Blandine Hainaut)