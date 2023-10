Wall Street nøler etter amerikansk inflasjon – 12. oktober 2023 kl. 15.35

PARIS (Reuters) – New York-børsen åpnet nølende torsdag da investorer fordøyde implikasjonene av litt høyere inflasjon enn forventet.

I tidlig handel holdt Dow Jones-indeksen seg på 33 821,95 poeng, og den bredere Standard & Poor’s 500-indeksen satt seg på 4 378,00 poeng. Nasdaqs sammensatte indeks endte på 13 661,143 poeng.

Amerikansk inflasjon overrasket med å stige, og steg 3,7 % i september mot 3,6 % forventet ved konsensus.

Indeksen gjenopplivet bekymringene i markedet, selv om kjerneinflasjonen var i tråd med konsensus, og arbeidsløshetskrav for uken som endte 7. oktober overrasket med en liten nedgang.

Akselerasjonen i kostnadene for leie, fritidsvarer og tjenester sår faktisk tvil om effektiviteten av tiltakene som er tatt av Fed, ettersom disse elementene er historisk følsomme for prisnivåer.

Indeksen stiller ikke spørsmål ved markedets sentrale scenario, som fortsatt forventer en pause i renteøkningene i november og desember, men kan gjenopplive obligasjonsvolatiliteten, noe som kan tynge aksjene.

I aksjer tapte Microsoft 0,8 % etter at det onsdag kunngjorde at US Internal Revenue Service (IRS) krever ytterligere 28,9 milliarder dollar i skatt, pluss straffer og renter for regnskapsår fra 2004 til 2013.

Ford Motor Company-aksjen falt med 3,2 %, etter at fagforeningen United Auto Workers utvidet streiken onsdag til å omfatte Ford-fabrikken i Kentucky, som er gruppens største fabrikk.

(Skriv av Corentin Chapron, redigering av Blandine Hinault)