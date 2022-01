Wall Street slutter lavere, Fed nervøs – 20.01.2022 kl. 22:44

New York-børsen endte lavere torsdag, og klarte nok en gang ikke å reversere etter åpningen i green, da investorer frykter at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil skru en skrue.

Dow Jones tapte 0,89 % til 34 715,39 poeng, høyteknologiske Nasdaq falt 1,30 % til 14 154,02 poeng og S&P 500 ekspanderte 1,10 % til 4 482,73 poeng.

Dette er den femte sesjonen på rad med nedgang for Dow Jones-indeksen.

Dagen hadde begynt å stige, etter to økter med nedgang siden begynnelsen av uken, i håp om en reversering drevet av de lange posisjonene.

Nasdaq var betydelig høyere i kapitalisering, men Apple (-1,03%), Alphabet (-1,58%) eller Nvidia (-3,66%) stoppet på ettermiddagen, som mange andre selskaper.

På Dow Jones-siden, med sitt dyreste mål av de 30 aksjene representert, klarte helseforsikringskonsernet UnitedHealth (+0,10% til $463,00), med gode resultater, å holde indeksen i grønt, med et annet forsikringsselskap, Travelers (+ 3,19 % til $165,18).

Men den avtok da den nærmet seg målstreken, og Wall Streets hovedindeks snudde.

“Investorer er fortsatt bekymret for inflasjon og ser på Federal Reserve som mye dristigere,” sa Jack Ablin, leder for investeringsstrategi i Cresset Capital. Markedet forventer dermed at rentene vil stige minst tre ganger i år, spesielt for å motvirke stigende inflasjon.

“I fjor måtte du kjøpe når markedet var nede, i dag må du selge når det er høyt,” kommenterte Patrick O’Hare fra Briefing.com.

“Standardtrenden er fortsatt nede,” sa Maris Oog, president for administrasjonsfirmaet Tower Bridge Advisors. “Det vil ta litt tid. Vi kan nå være på et punkt hvor investorer er mer negative til Feds kommende beslutninger.”

Bedriftsresultater, selv om de stort sett overstiger forventningene, sliter med å støtte indikatorer. Jack Applin bemerker at arbeidere “hører fra ledere at de må øke lønningene og at kostnadene går opp.” “Kanskje marginpresset vi forventet i fjor vil skje i år.”

Noen få stjerner i den nye økonomien som har plaget rangeringene de siste ukene har hoppet, for eksempel Spotify (+0,63%) eller kryptovalutabørsen Coinbase (+0,97%).

Tvert imot falt de ledende industriselskapene som tjente på handel med investorporteføljer i frykt for inflasjon, som US Steel (-5,71 %) eller Cleveland-Cliffs (- 3,79 %).

Mange av tungvekterne innen datateknologi, som halvlederprodusentene AMD (-4,97 %) eller minnekortspesialisten Micron (-5,48 %), så også dystre ut.

American Airlines-aksjen falt 3,18 prosent til 16,76 dollar etter å ha postet et bedre enn forventet kvartalssalg, samt et mindre enn forventet tap.

Imidlertid advarte selskapet om at spredningen av Omicron-varianten av koronaviruset har forstyrret gjenopprettingen av passasjertrafikken.

En dag tidligere gjorde rivalen United Airlines (-3,42% til $42,88) den samme observasjonen. Tittelen ble validert etter at gruppen annonserte en langsommere kapasitetsøkning enn forventet.

Små selskaper kan sammenlignes med de store navnene på Wall Street, men Peloton vil drive samtalene på torsdag.

Etter at CNBC kunngjorde at gruppen stanset produksjonen av sykler og tredemøller, ble gruppens aksjer suspendert fire ganger og tapte til slutt 23,93 %, og endte på 24,22 dollar.

I en sesjon som manglet momentum, tok kinesiske aksjer ledelsen, styrket av kunngjøringen om et ettårig styringsrentekutt fra People’s Bank of China.

På festen deltok kinesiske e-handelsgiganter Alibaba (+2,58%), JD.com (+6,50%) eller Pinduoduo (+2,75%).

