Wall Street: Wall Street åpner lavere etter amerikansk ansettelse, avkastningshopp – 6. oktober 2023 kl. 15:40 EST.

PARIS, 6. oktober (Reuters) – New York-børsen åpnet lavere fredag ​​etter publisering av den månedlige sysselsettingsrapporten i USA, som viste at jobbskapingen var mye høyere enn forventet i september, noe som kan oppmuntre den amerikanske sentralbanken (den amerikanske sentralbanken) for å kutte… Fordel. Å fortsette å stramme inn pengepolitikken.

I tidlig handel tapte Dow Jones-indeksen 88,81 poeng, eller 0,27 %, til 33 030,76 poeng, og den bredere Standard & Poor’s 500-indeksen falt 0,41 % til 4 240,66 poeng.

Nasdaq Composite Index tapte 0,42 %, eller 56,07 poeng, til 13 163,755 poeng.

En time før Wall Street åpnet kunngjorde det amerikanske arbeidsdepartementet opprettelsen av 336 000 jobber utenfor gårdsbruk forrige måned, mens økonomer spurt av Reuters forventet at det ville bli opprettet bare 170 000 jobber i gjennomsnitt.

I stedet for å falle til 3,7 % som forventet, holdt arbeidsledigheten stabil på 3,8 %, mens de eneste gode nyhetene for markedene kom fra en moderasjon i lønnspresset med en gjennomsnittlig timelønn som økte med 0,2 % i september, det samme som i september. August.

«Jobbskapingen er godt over forventningene, økonomien ser oppegående ut og «høyere renter over lengre tid»-retorikken vil sannsynligvis bli til bare «høyere» renter,» spår Neil Birrell, investeringsdirektør i Premier Mitton Diversified Growth Funds.

«Dette vil forårsake hodepine for Fed, mens resten av oss må tenke grundig,» la han til, og understreket at den amerikanske økonomien viser sin motstandskraft igjen.

Etter publiseringen av sysselsettingsrapporten hevet handelsmenn fredag ​​forventningene om en renteøkning fra Federal Reserve innen utgangen av året, med 50 % sjanse for en renteøkning. -5,75 % på sentralbankmøtet i desember. Denne sannsynligheten var bare rundt 34 % før jobbrapporten.

Når det gjelder verdier, falt teknologigrupper som Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon fra 0,20 % til 0,60 %, mens avkastningen på statsobligasjoner med 10 medlemmer hoppet 11,2 basispunkter til 4,8282 %. Dollaren steg med 0,27 % mot en kurv av internasjonale valutaer.

«Teknologi»-indeksen gikk ned med 0,22 %.

I forretningsnyheter falt Tesla-aksjene 2,39 % etter å ha kuttet prisene på Model 3 og Y i USA, noe som vekker bekymring for innvirkningen på bilprodusentens fortjenestemarginer.

Exxon Mobil-aksjene tapte 2,50 %, og Pioneer Natural Resources-aksjene hoppet 8,5318 %, og de to gruppene gikk i avanserte diskusjoner angående fusjonen, ifølge kildene.

Levi Strauss & Co.-aksjen falt med 1,28 % etter en nedjustering av årsprognosen.

* For å følge verdiene, klikk på (Skriv av Claude Chendjo, med Ankika Biswas og Shishwat Chauhan i Bangalore, redigering av Blandine Henault)