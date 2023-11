Fabrice Brion, grunnlegger av I-Care, var gjest hos Bel RTL. Direktøren for et av verdens ledende prediktivt vedlikehold, kåret til Årets direktør 2023, gir et positivt syn på regionen sin. Han mener at vallonene ikke skal skamme seg over sine evner, tvert imot: «Vi må tørre å gjøre det», oppfordrer han.

Fabrice Brion er selve symbolet på suksess. I-Care, som han var med å grunnlegge i 2004, har på få år blitt en global leder innen et helt spesifikt felt: prediktivt vedlikehold. «Vi er skytsengelen for industrimaskiner: vi vil måle en rekke parametere ved hjelp av sensorer på industrielle maskiner for å gjøre dem mer pålitelige, renere og tryggere. Beskrivelse denne morgenen på Bel RTL.

I-Care, som drar nytte av økende salgsvolum, legger ikke skjul på ambisjonen. «Vi ønsker å doble salget vårt med fem i løpet av de neste fem årene«, erklærer Fabrice Brion, hvis ansatte også er aksjonærer i selskapet.I hver finansieringsrunde inviteres ansatte til å delta på samme vilkår som medgründere og investorer. Han beskriver.

På spørsmål om klisjeene rundt Hainaut, som noen ganger stigmatiserer denne regionen som uproduktiv, var Fabrice Brion uenig. «Jeg vet egentlig ikke om det er noen klisjeer. Personlig har jeg aldri lidd av dem. Den beste måten å bli kvitt klisjeer på er nettopp å tørre. Å tørre å gjøre det samme som Walloon, tørre å utvikle seg for å vise at Vallonia er ikke lenger bare en klisjé.»Han forklarte, og forklarte også at 50 % av I-Care-ansatte bor i Flandern og at han ikke hadde lagt merke til «Det er ingen merkbar forskjell mellom dem og de fransktalende vallonske ansatte.»

Etter å ha signert svært vellykkede kontrakter med den amerikanske landbruksnæringsgiganten, har I-Care nettopp signert den største kontrakten i sin historie med bryggergiganten AB-InBev. I-Care står ifølge direktøren ikke overfor den nåværende mangelen på arbeidskraft. «Av to grunner, Fabrice slukte Brion. Den første grunnen er at omsetningshastigheten vår er veldig lav: vi investerer mye for å holde folk hos oss. Det andre er at vi vokser: vi må ansette for å håndtere denne veksten. Der investerer vi i rekruttering og også i iCare Academy for Career Training og iCare University for våre fremtidige ledere.