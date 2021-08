Walton Bach står overfor tett konkurranse om jobben som norsk banksjef, sier DN

(Bloomberg) – Abonner på New Economy Daily Newsletter, Følg oss ாதாரம் Abonner på Economy og vår podcast.

Dagens Neringslive -avisen siterer økonomer som sier at Ida Woldenbach, viseguvernøren i Norges Bank, vil møte tett konkurranse om å stille til valg for Norges neste sentralbanksjef, og erstatte Austin Olsen.

Etter at Ammond Holmeson, generaldirektør for finansdepartementets økonomiske politiske avdeling, kunngjorde at Olson ville trekke seg tidlig i 2022, ble talen presset tilbake “med en smal margin” av Elizabeth Holwick, Sberbanks sjeføkonom, og Björn Roger Wilhelm, Nordkins eiendel ledelse. Og NHOs Oystein Dorum.

Holmson har hatt forskjellige stillinger i Norges Bank, inkludert leder for avdelingen for finansiell stabilitet. Både Olson og forgjengeren Sweeney Jedrem hadde Holmesons nåværende posisjon før de ble valgt til guvernører.

Olsons tidlige avgang, kunngjort denne uken, setter ham i en polær posisjon når det gjelder å føre pengepolitikken til Waltons individuelle rike nordiske økonomi. Hvis hun ble valgt, ville hun være Norges første kvinnelige sentralbanksjef, og den tredje kvinnen i Norden for likestilling etter Finlands Sirka Hamaline-Lindforce og Danmarks Bodil Nybo Anderson.

Les mer: Norges første kvinnelige sentralbanksjef kan lage historie

Avisen kalte også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Norges tidligere statsminister, et mulig “wild card” for rase. Imidlertid ble Stoltenbergs talskvinne Cecil Cruz Larson sitert for å si: “Stoltenberg fokuserer for tiden sin fulle oppmerksomhet på NATO som generalsekretær, hvor han ble utnevnt til 1. oktober 2022.”

Finansdepartementet sa torsdag at det vil begynne prosessen med å erstatte Olson, som slutter i februar, med sikte på å utnevne en ny styreleder tidlig i 2022.

21 2021 Bloomberg LP