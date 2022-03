War in Ukraine (live): Oppdatering om de siste hendelsene denne fredag ​​kveld

Russisk militær utvider offensiven i Ukraina: Den var rettet mot to militære flyplasser vest i landet og rammet for første gang byen Dnepr, et industrisenter som ligger i Dnepr, som delvis markerer skillet mellom de pro-østlige og andre regionene. Land.

Byen Mariupol i Sør-Ukraina er fullstendig blokkert, Ifølge Russland. «Alle broer og adkomstveier til byen er ødelagt«Dette ble annonsert av generaloberst Mikhail Mijintsev fredag, ifølge den russiske avisen Interfox.

Etter å ha nådd forstedene til Kiev, Det russiske militæret prøver å fjerne ukrainsk sikkerhet flere steder vest og nord for hovedstaden.Ukrainske offentlig ansatte forklarte.

Mange forsøk på å evakuere sivile gjennom humanitære ruter har mislyktes. Begge parter har beskyldt hverandre for ikke å respektere våpenhvileavtalen.

Kreml lar syriske borgere melde seg frivillig til å kjempe i Ukraina. Kreml beskrev de frivillige som «fremfor alt, Midtøsten, syrere». – Vi må møte dem og hjelpe dem å nå krigssonen, sa Vladimir Putin.

Mer enn 2,5 millioner mennesker har allerede flyktet fra krigen FN kunngjorde fredag ​​at mer enn to millioner mennesker har vært internt fordrevne siden starten på den russiske invasjonen 24. februar.

