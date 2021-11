Warner Bros. lanserer MultiVersus, Smash Bros. med Arya Stark, Batman …

Warner Bros. bekrefter gratisspillet sitt som ser ut som Super Smash Bros. Ta kampen mot Batman, Bugs Bunny, Jake the Dog eller Arya Stark i harde kamper!

Konseptet av MultiVersus akkurat som noen av karakterene hadde flyktet. Derfor er det ikke overraskende at vi oppdager spillet Warner Bros. Imidlertid har videopresentasjonen av spillet som blander alle universene til Hollywood-selskapet noe å misunne.

Faktisk avslører Warner Bros. endelig sin type spill. Super Smash Bros. med karakterer fra Warner-multiverset. Derfor kan du spille som karakterer fra DC som for eksempel Batman, Harley Quinn eller Drømmedama. Men du kan også velge jagerfly fra Game of Thrones, fra Looney låter ellerEventyrtid. Hver karakter har unike evner som kan kombineres med de til andre karakterer for å skape det beste teamet av jagerfly!

MulitVersus er et gratis spill som vil tilby deg samarbeidende kamp for én spiller eller to spillere. Det er bare noen få karakterer for øyeblikket, men MultiVersus-innhold vil kontinuerlig utvikle seg, uten tvil introduserer nye moduser, skins og hendelser. MultiVersus vil lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series i 2022.