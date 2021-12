Warren Barquil (Arkéa-Samsic) ønsker å starte igjen i Norge

“Det er så høst”, Warren Barquil (Arkéa-Samsic) forlot Tour de France 10. juli, hans første pensjonisttilværelse på syv sesonger. Dagen før, under den 13. runden mellom Quilon og Carcassonne, ble han tatt i et felles fall. «Ingenting ble ødelagt for meg, men en større skade på låret hindret høyre ben i å fungere normalt. sier Barquil. Dette er første gang i mitt liv at jeg ikke har energi i racing: Utrolig situasjon! Det sårer meg at laget kom i mål med bare tre løpere. ”