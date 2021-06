Warren Buffett-støttede produsenter av elektriske biler sender BYD 100 biler til Norge

BEIJING – Den kinesiske bilprodusenten POT kunngjorde mandag at den planlegger å levere 1500 elektriske biler til Norge innen utgangen av dette året.

Selskapet, som støttes av den amerikanske milliardæren Warren Buffett, sa at 100 enheter av alle sine elektriske Tang-SUVer ble sendt fra Shanghai mandag og vil ankomme forhandlere i Norge innen slutten av sommeren.

Bilene forventes å selge for 599900 norske kroner (4,72,418) hver, ifølge BYD. Selskapet sa at det samarbeider med den skandinaviske bilforhandleren RSA for leveranser og kundeservice.