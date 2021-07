Warren Cotland advarer etter at Lions har bedøvet Sør-Afrika at “neste test vil være tøff” Britiske og irske løver

Warren Cotland har advart sine britiske og irske løver om å være skeptiske til et Springbok-tilbakeslag i den andre testen neste lørdag.

Catland beskrev siden sin Andre omgang gjentatt 12-3 nede som den første “spesialen”, men gjorde det klart at en seiersseier fortsatt er langt unna. “De vil bli skadet av dette fordi de er et utrolig stolt land og verdensmestere,” sa Catland. “Neste uke blir enda større og vanskeligere enn jeg forventet.

“Spretten av ballen kunne ha gått begge veier for begge lag. Hvis en eller to samtaler var forskjellige, kunne det ha påvirket utfallet. Det var en veldig tøff, tett testkamp. Men heldigvis kom vi bakfra og avsluttet veldig sterke. Jeg trodde vi var sterkere og sterkere inn i andre omgang. “

I Australia i 2013 hadde Catlands side også en knapp seier i den første testen. “Jeg forventer at de skal være veldig sterke i de neste to kampene,” sa Cotland.

“Men vi føler at det er en verre ting i oss. Fra et betingelsesmessig synspunkt ser vi ut til å bli sterkere og i stand til å holde opp intensiteten og tempoet i 80 minutter. Dette er et veldig lykkelig tegn på hvor hardt vi har jobbet over de siste seks ukene. Virkningen av benken vår er viktigere enn dem. “

“Meldingen ved halvtid er: ‘Se, vi er i denne håndbrytingen, selv om vi er nede, vær fred.’ Vi tror ikke de vil skape mange angrepsmuligheter. I siste avsnitt i spillet lager vi store utfordringer, de går ikke uansett.

Sør-Afrika-trener Jack Ninaber beskyldte fallet til hans side for tapet av luftkrig i andre omgang, snarere enn den ettertraktede strukturen. “Det sparkende spillet ble vunnet av oss i første omgang, vi fikk belønningene, men andre omgang var en annen historie,” sa han. “De vant den kampen, den ga dem territorium. Vi måtte kjempe, orket ikke.

“Dissiplinen vår var ikke stor i andre omgang heller. Det triste er at vi halvparten fremhevet det og sa at vi måtte gå et skritt videre der. Det gjorde vi selvsagt ikke.” Han nektet å kommentere enhver kritikk av sørafrikaner. DMO Marius Jonker, men hans inngripen var Willie.Le Rooks styrte offside, mens Fox benektet hele forsøket.

“Jeg tenkte tett. Da vi så innsatsen som ble gitt, trodde vi som trenere at vi ville være veldig stramme, ”sa Nineber om konklusjonen. “Men jeg er helt enig i deres beslutning, tror jeg. Det er deres yrke, det er det de er gode på.

“Noen ganger går disse centimeter for deg, og du får en fantastisk innsats av et motangrep, og noen ganger går det mot deg.”

Imidlertid mener Nineber serien fortsatt er i ferd med å komme seg i løpet av de neste fjorten dagene. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Vi må redde det. Vi vil se videoen, og selvfølgelig er det ting vi kan løse. ”