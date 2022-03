Warzone mobil, Activision kunngjør spillutvikling – Breakflip

Activision har annonsert at de vil oppgradere Warson for mobil. Selv om det foreløpig ikke er noen utgivelsesdato, har forlaget sluppet ledige stillinger.

Mens Call of Duty: Warzone Activision feirer sitt andre år, og kunngjør Royals vekst i kampen om mobile enheter. Det amerikanske forlaget har også publisert jobbmuligheter for å delta i utviklingen av spillet.

Utgivelsesdato ennå ikke offentliggjort. For Warzone på mobil. Vi må vente på mer informasjon fra Activision.

Aktivering kunngjør Warzones utvikling for mobiler

Den offisielle kontoen er på TwitterActivision har bekreftet utviklingen av Warzone for mobiler (Bevis) Men, utgiveren kunngjorde ikke Ingen utgivelsesdato For spill eller for alfa- og betatesting. Activision ga ikke detaljer om spillingen, kartene eller våpnene. Så vi må vente på flere nyhetsmeldinger fra utgiveren av Call of Duty.

Vi lager Call of Duty® Warzone for mobil! Søk i dag for spennende roller på tvers av utviklings- og lanseringsteam! Mer informasjon her: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO – Activision (Activision) 10. mars 2022

Som en påminnelse Call of Duty: Mobil Det lar allerede iOS- og Android-spillere nyte Activation Shooter-versjonen på smarttelefoner. Spillet har en Battle Royale-modus, men det er veldig forskjellig fra Warson vi kjenner på PlayStation, Xbox og PC.

Som en påminnelse Den nye Call of Duty er planlagt i 2022. Navnet og utgivelsesdatoen er ennå ikke kjent.

For ikke å gå glipp av noen nyheter fra Warzone Pacific og Call of Duty: Mobile, ikke nøl med å sjekke ut våre portaler dedikert til Activision-spill.

Bli med oss Discord FR i Warzone Og Følg oss på Twitter Følg med på våre nyheter og still dine spørsmål!