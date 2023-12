Washington advarer om at et atomangrep fra Pyongyang ville «fullføre» regimet

– Ethvert atomangrep fra Nord-Korea mot USA eller dets allierte er uakseptabelt og vil bringe slutten på Kim Jong Uns regime, la han til etter et møte mellom amerikanske tjenestemenn og sørkoreanere som lovet «rask, massiv». Og det bekreftende svaret.»

«Vi er ikke i Nord-Korea!»: Det er krig i Brussel PS, Rachid Matheren forlater kandidatur

Sør-Korea, en alliert av USA og Japan i saken, advarte onsdag igjen Nord-Korea om at de kan stå overfor «forferdelige ødeleggelser» hvis de engasjerer seg i «uansvarlige» handlinger på den koreanske halvøya.

Seoul, Tokyo og Washington kunngjorde forrige uke «nye trilaterale initiativer» for å motvirke Pyongyang, inkludert et trekk for å dele sanntidsdata om nordkoreanske rakettoppskytinger.

Nord-Korea satte sin første spionsatellitt i bane forrige måned, etter å ha truet USA og Sør-Korea med at den var «på randen av atomkrig» på halvøya.

Nord-Korea truer med å skyte ned amerikanske satellitter: «defensive tiltak for å svekke eller ødelegge satellittenes pålitelighet»

I september bekreftet Nord-Korea sin status som atommakt i sin grunnlov.

I november reviderte Washington og Seoul, for første gang på et tiår, en strategisk militæravtale fra 2013 som ville tillate de to allierte å «forebygge og svare mer effektivt» på Pyongyangs utvikling av kjernefysiske evner.