Washington-opprøret: Trump gjentar påstandene om svindel

Rollen til den tidligere presidenten i angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021 av noen av hans støttespillere er under etterforskning av Representantenes hus.

Onsdag kveld sendte han inn rettsdokumentet for første gang om at han mener Donald Trump kan ha brutt lovene da han forsøkte å blokkere Joe Bidens sertifikat om presidentseier.

Det var under denne sertifiseringssesjonen til den amerikanske kongressen at tusenvis av Donald Trump-tilhengere forsøkte å angripe og avskjære Capitol i januar 2021, noe som forårsaket en global sjokkbølge.

«Kommisjonens eneste formål er å hindre president Trump i å stille opp igjen hvis jeg ønsker å gjøre det», sa den republikanske millionæren og skyldte på kommisjonens folkevalgte. «Å ødelegge demokratiet».

Han sverget at angrepet på Capitol » skjedde fordi millioner av mennesker i landet vårt visste at valget var blitt rigget » og gjentok for ellevte gang sine grunnløse påstander om uregelmessigheter under valget i november 2020. , tror mange amerikanere fortsatt.

Med ni måneder med viktige lovgivende valg, dominerer Donald Trump fortsatt det republikanske partiet. Han fortsetter å påpeke ønsket om å stille for en ny periode i 2024.