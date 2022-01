Washington truer Iran etter amerikanske sanksjoner

USA truer Iran på søndag”Alvorlige konsekvenser“Hvis deres borgere”Angrepet“, Dagen etter kunngjorde Teheran sanksjoner mot femti amerikanere.

De nye sanksjonene kommer på toårsdagen for attentatet på Irans mektige general Qasim Suleimani i Bagdad tidlig i 2020, etter ordre fra daværende president Donald Trump.

“Hvis Iran angriper noen av våre borgere, inkludert en av de 52 navngitte i går, kan det få alvorlige konsekvenser.Det sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jack Sullivan.

Lørdag la Teheran til mer enn 50 amerikanske borgere til sin liste over de som er anklaget for å ha planlagt å styrte general Suleiman eller en annen organisasjon.

Disse navnene inkluderer USAs stabssjef Mark Millie og tidligere USAs FN-ambassadør Nicki Haley.

Mandag truet Irans president Ibrahim Rice med gjengjeldelse mot tidligere amerikanske ledere, inkludert Donald Trump, under et møte i Teheran for å markere årsdagen for drapet på generalen.

Joe Bidens nåværende amerikanske administrasjon, sa Iran for noen dager siden.Ansvar«Mr. Trumps beslutning om å fjerne Solomon.

3. januar 2020 skjøt en væpnet drone mot kjøretøyet til Qasim Suleiman, skaperen av den iranske strategien i Midtøsten. Angrepet vakte frykt for en åpen krig mellom Teheran og Washington.