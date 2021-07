Wayne Rooney: Derby -manager beklager overfor familie og klubb gjennom bilder på nettet | Fotballnyheter

Wayne Rooney beklager overfor familien og Derby County for å ha lagt ut bilder av ham på nettet på en privat fest

Bildene fanget oppmerksomheten til sosiale medier søndag, da Derby County -sjefen så ut til å sove på et hotellrom omgitt av en gruppe unge kvinner.

Cheshire -politiet bekreftet tirsdag at de ikke ville iverksette tiltak mot en utpressingsklage på bildene etter at Rooneys representanter mente det var et ulovlig forsøk på å fange ham.

“Jeg tok feil,” sa Rooney Sky Sports News Etter hans venns vennlige seier mot Real Bedouin onsdag kveld.

Bilde:

Rooney snakker med Sky Sports News etter hans vennskap mot Real Betis onsdag



“Jeg dro til en privat fest med to av vennene mine, og jeg vil beklage overfor familien min og klubben for bildene som har sirkulert rundt meg, og jeg vil fortsette dette.

“Jeg er takknemlig overfor Derby County for at jeg har gitt meg denne muligheten til å komme tilbake til stedet hvor jeg ble med i denne klubben, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å få det til.

“Det ble håndtert. Jeg går fremover og gjør meg klar for en ny kamp neste søndag.”

‘Treningsskader forårsaket av intensiteten jeg krever’

Dette er første gang Rooney taler til media på tre måneder siden derby midtbanespiller Jason Knight kom til makten.

Bare ni seniorspillere som er registrert i Derby -klubben – to av målvaktene – er to uker før starten på den nye Sky Pet Championship -sesongen, så Rooney har blitt med på trening for å lage tall.

Mens laget trente på Pennyhill Park i Surrey forrige uke, sto manageren overfor en 50-50 utfordring med Knight.













1:45



Rooney sier at spillerne bør komme inn i klubben for å konkurrere på like vilkår med andre lag neste sesong.



Knight var ikke hovedpresentanten for Derby, som spilte i alle bortsett fra tre mesterskapskamper forrige sesong.

“Med Jason er det en treningsbanehendelse, det skjer,” sa Rooney. – Jeg krever at spillerne trener veldig seriøst.

– Spillerne er skadet på treningsbanen, dessverre gjorde Jason det, og jeg er klar til å plukke ham tilbake med kondisjon.

“Det er fotball. Jeg krever at vi trener mens vi spiller. Hvis jeg setter disse kravene til spillere, vil spillerne bli skadet.”

‘Vi trenger hjelp til å signere’

Klubben er nede da derbys lille gruppe har blitt utestengt av EFL for økonomiske uregelmessigheter, og diskusjoner pågår for å lette restriksjoner.

Sky Sports News Derby -tjenestemenn er for tiden i diskusjoner med HMRC og EFL, og det er håp om at den nye innsendingen av klubbens kontoer vil overbevise embetsmenn og tillate flere spillere å signere.

Rapporter tyder på at Derby bare kan foreta lånesigneringer, noe som forhindrer dem i å tildele faste kontrakter til spillere som var på prøve i klubben tidligere på sesongen, for eksempel Rawal Morrison og Bill Jakilka.

Bilde:

Bill Zakilka var en av flere gratisagenter på prøve i Derby



“Vi er litt nærmere å hente inn spillere … men vi er fortsatt litt borte,” sa Rooney.

“Vi trenger hjelp – for å hente inn disse spillerne, ellers kommer vi til å være i en veldig vanskelig posisjon neste uke.

Derbyet i mesterskapssesongen er i Huddersfield lørdag 7. august.

På spørsmål om det ville hjelpe å signere de fem testerne, som startet onsdagens vennlige seier, la Rooney til: “Vi trenger mer. Det er ikke nok noen steder.

“Det er noen situasjoner der jeg egentlig ikke kan gå i detalj, men vi trenger den hjelpen for å få inn flere spillere, for ellers ville vi ikke vært på nivå med andre klubber. Det ville være veldig vanskelig for oss.”

“Hvis vi ikke inkluderte spillere inne, inkludert akademispillerne, fikk jeg tidlig 11 og tre til å gå på benken.”