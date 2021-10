WB Games Montreals “Gotham Knights” avslører mystisk handling

Neste spill gjennomsyret av flaggermus -superheltuniverset, Knights of gotham, utviklet av studien WB Games Montreal avslørte litt mer i en ny trailer under det virtuelle stevnet DC Fandome holdt denne lørdagen.

Avslørt i august 2020 Under det forrige årlige DC House -arrangementet, forteller Montreal -studiospillet denne gangen litt mer om historien sin, som lover å være mørk og absolutt ikke lett.

Bruce Wayne er død, begravet under steinsprutene i familiens herskapshus som plutselig kollapset. Og med hans død forsvinner også eksistensen av hans heroiske alter-ego Batman logisk. Men Gotham City er ikke uten sitt forsvar. Spillets tittel er ikke misvisende, ettersom spillere vil kunne spille som fire ikoniske helter fra Batman -universet klare til å erstatte sin mentor, nemlig Batgirl, Robin, Nightwing og Redhood. Hver karakter vil åpenbart ha forskjellige evner som må utnyttes for å overvinne trusselen som truer over byen, alene eller i samarbeid i denne fremtiden. Action RPG.

I hjertet av handlingen og i søkelyset i dette tilhenger, finner vi denne mystiske Owls Court, som allerede er utviklet i flere tegneserier siden 2011. Et hemmelig samfunn dannet av de rikeste familiene i Gotham City som virker fast bestemt på å ta makten over byen. I tillegg til denne traileren har lagene på WB Games Montreal også lagt ut en video bak kulissene og utfordringen med å tilby en videospillversjon av superheltens fiender.

Spillet Knights of gotham er planlagt utgitt i 2022 på hjemmekonsoller og PCer.