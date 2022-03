We Were Here Forever-utgivelsesdatoen er avslørt

Om nøyaktig 2 måneder, vi var her for alltid vil være tilgjengelig på PC (Steam og Epic)! Spillere kan nå begynne å utforske den forvirrende historien til Castle Rock, og forberede seg på et episk nytt eventyr i 10. maimed Xbox One, Xbox Series X|S og PlayStation 5 og 4 kommer snart!

We Were Here Stories: Chronicles of Castle Rock forteller historien om det forbannede slottet fra We Were Here-spillserien gjennom øynene til Kees Klokkenmaker i seks kapitler, fortalt av en av hans etterkommere. Når Kees vokser opp, får vi vite om fallet til en stor nederlandsk konge, som blir gal på jakt etter evig liv og ender opp med å inngå en pakt med en demon, og dermed forbanne riket hans. Snart prøver en motstandsgruppe bestående av allmuen å rømme fra kongens forbannede rike.

Den siste traileren til We Were Here Forever gir et glimt av hva som er i vente for oppdagere som er etterlatt i tidligere spill. Avslør åpningsscenen til spillet og skap den skumle atmosfæren du kan forvente i We Were Here Forever. Gåten henspiller på tidligere hendelser som har funnet sted i Castle Rock, samt hva som venter deg. Og for første gang presenterer Total Mayhem Games et nytt perspektiv på We Were Here-serien, med en serie direktesendte videoer som forteller historien og gir innsikt i den siste delen, We Were Here Forever.