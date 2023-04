Web: ChatGPT, Advarsel for Windows-brukere

Kaspersky-forskere har oppdaget en falsk ChatGPT-app som tilbys på sosiale nettverkssider. Dette verktøyet skjuler faktisk skadelig programvare som lar deg gjenopprette brukernavn og passord for Google-, TikTok- og Facebook-kontoer.

For å få oss til å reagere har hackere opprettet falske grupper på sosiale nettverk som bruker navnet på selskapet bak ChatGPT. Så delte de et stort antall annonser, selvfølgelig, rettet mot å reagere på de som oppdaget dem og var interessert i å bruke dem, spesielt universitetsstudenter. I disse gruppene vil de også dele mange meldinger som inneholder lenken for å laste ned denne falske appen.

En gang på siden vil den interesserte personen finne en side som følger OpenAi, skaperen av ChatGPT. Ved å bla gjennom innholdet vil den besøkende finne en invitasjon til å laste ned installasjonsfilen. Men der faller han i en felle fordi denne filen inneholder en trojansk hest som smart glir inn i datamaskinen hans.

Når den er installert, kan denne programvaren samle alle informasjonskapsler som er lagret på harddisken. Hackere er interessert i disse små filene fordi de inneholder informasjon som er veldig viktig for dem. Ved å hente dem kan de for eksempel omgå anti-svindel- eller anti-tyveri-prosedyrene på nettsidene de besøker og på denne måten ikke etterlate spor.

Et virus installert på en brukers datamaskin kan hente identifikatorene til Facebook-, TikTok- og Google-kontoer, men det vil også gi tilgang til brukerens profesjonelle konto. På denne måten, når informasjonen er innhentet, kan hackere få tilgang til arbeidsgiverens servere og konsultere dataene for å samle mer informasjon som de kan selge på DarkWeb ved å betale smart med kryptovaluta.

Så vi inviterer deg til å være forsiktig hvis du ser dette flotte prosjektet på dine sosiale nettverk.