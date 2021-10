Wejdene: Avslørte du den store konfrontasjonen med DALS-danseren hans bak kulissene? Voldelig lyd lekket

Ble Wejdane bevisst eliminert? Dans med stjernene Under premium-sendingen på TF1 22. oktober 2021? Dette er et bisarr rykte som har skremt internettbrukere. Spørsmål? Han sies å være i en spenningstilstand med dansepartneren.

Wejdene kult med Samuel Texier?

Offisielt oversetteren Tha Cove Og Samuel Texier er veloppdragen. Etter slutten av deres joint venture ga sangeren en spesiell kunngjøring på Instagram.”Takk til min partner Samuel Texier for alle øyeblikkene som deling og læring“Da danseren sa dette for sin del,”Takket være Wejdene, jeg er så stolt over å ha blitt med deg på showet“, I tillegg til å dele forskjellige bilder av sceneshowene deres.

Uoffisielt er sannheten bak kulissene langt fra så vakker. Etter avsløringene til Cyril Hanona TPMP Begynnelsen av uken,”Wejdene er faktisk i konflikt med danseren sin, som hadde en konfrontasjon tirsdag og han gikk bak kulissene“, Bloggerens metode for å legge sanden sin til denne historien.

Fornektelse av dans, prinsesseoppførsel … Wejdene kritisert

På Snapchat har sistnevnte lastet opp virkelig fengende lyd. Presentert som et vitnesbyrd fra et medlem av TF1-showet, ville Wejdene aldri vært mer fornøyd med lagene og lagkameratene hans.Vi øvde på settet, og danseren hennes, en veldig enkel, reservert og kjærlig person, ble gal og fortalte henne hva alle tenkte. «Du er en tispe, du har vondt i rumpa, du tror du har kommet, men husk at du er 17 år gammel og det kan stoppes over natten. Du må begynne å respektere menneskene du jobber med.“.

Disse påståtte ordene bør tas lett på Mange pinsett Ingen av partene har blitt enige om noe, men de vil bekrefte ryktene om spenning. Ifølge denne anonyme kilden ville stjernen ha levd et veldig dårlig liv på dette spørsmålet, så han ville til slutt ha bestemt seg for å bli forvirret.Hun skrek, hun nektet å danse under prøven, og så redesignet hun prinsessen sin, med tårer og ledd. Vi var redde for at hun skulle nekte å danse live, men det gjorde hun i hvert fall. Hun ble sparket og nå får hun henne til å gråte på nettverkene“.

Vær forsiktig, vi minner om at disse uttrykkene må tas betinget. Likevel slutter ikke historien der, og det er ingen tvil om at nye overbevisninger/tolkninger vil falle i dagene som kommer.