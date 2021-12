Den første angrende i historien til belgisk rettferdighet var gjest i VRT tirsdag for å diskutere korrupsjon knyttet til Footgate.

Dejan Veljkovich Kom med utrolige avsløringer angående Footgate-skandalen. Agenten, anerkjent som den første angrende i historien til belgisk rettferdighet, avslørte en utrolig bekymringshistorie. Georges Leakens Under intervjuet med Hage. Under hans periode som Devils-trener (mellom 2010 og 2012), valgte “Mr. 90%” en spiller … og skyldte ham penger til hodet til Lockeren. Roger Lambrecht.

Det var i mai 2010. Etter at Lambrechth lovet å bli Logerens trener igjen, bestemte Leakens seg til slutt for å slutte seg til de røde djevlene som manager. Bare her har Logerens partner allerede gjort et forskudd på ,000 200 000 i svart, som han ikke ønsker å betale tilbake.

«Lambrecht appellerte til meg og ba Leakens om å anke. Derrick Shimanga Lambrecht lovet å glemme de 200 000 000 som skyldtes Leakens hvis han solgte en spiller på landslaget (som da spilte for Lரgaren) for å øke markedsverdien, forklarer Velzkovic.

I 2011 vil han kun dukke opp i Devils Tonic på defensiv rygg under en vennskapskamp mot Slovenia. Noen måneder senere ble spilleren solgt til Jenk for 2,5 millioner dollar: “The Leakens var glade fordi han ikke hadde noe å betale tilbake og Lambrecht var glad for å selge spilleren sin for en god sum.”