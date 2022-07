«Welcome the absurd»: 10.000 liter vann på Tour-veier midt i hetebølge, økologisk katastrofe?

I likhet med Vest-Europa, opplever Frankrike for tiden ekstreme temperaturer. En hetebølge som ikke sparer veiene på turenTil stor forferdelse for løperne og støttespillerne lå massen langs kanten av banen under den brennende solen.

For å møte denne intense varmen blir Grande Boucle-teamet organisert. I et forsøk på å redusere bitumentemperaturen, som enkelte steder kan stige til 60 eller 70 grader, brukes vanntanker. Under den 13. etappen mellom Le Bourg d’Oisans og Saint-Etienne på fredag ​​vannet således en tank veien i overflod, spesielt på Côte de Saint-Romain-en-Gal-nedfarten.

Målet er enkelt: å forhindre at bitumenet «setter», det vil si at det dannes svarte og klissete flekker på veien, som kan forårsake grepsproblemer og sette løpere i fare.

I følge Tour de Frances «Mr. Route» Andre Pangala vil disse vanntankene fortsatt brukes de kommende dagene. Totalt er 10.000 liter vannreserver planlagt og vil være oppbrukt innen konkurransen er ferdig.

«Den rene turen vi ble lovet?»

Hvis teknikken fremfor alt er rettet mot å unngå ulykker, vil den ikke appellere til klimavernere. På sosiale nettverk ble mange Internett-brukere rasende over denne praksisen, mens skogbranner herjet Gironde.

Paris» varaordfører David Belliard (EELV) fordømte i mellomtiden det absurde i teknikken. «Er det den «rene reisen» vi ble lovet?!!«, påsto miljøverneren på Twitter.