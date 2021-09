Well Slot: Fem E & A -brønner er aktive i Norge

Westwood Global Energy -rapporten sier at per 31. august var fem E&A -brønner i drift, inkludert to letebrønner og tre vurderingsbrønner.

Store brønner som skal bores i august inkluderer letebrønnen Dukong Tail og Leadernet-karakteren med høy effekt. Totalt 18 studiebrønner er ferdigstilt innen 2021, hvorav syv forretningsinnovasjoner har gitt en suksessrate på 39%.

Nord sjøen

Neptune 33 / 6-5S Dugong Tail Top Jurassic Intra-Trapne Creation og Medium Jurassic Brent Group Runnock Formation Sandstein fanget ned Flat Black Terrace. Hvis det lykkes, vil et gjennombrudd bli inkorporert i Dukong-oppfinnelsen i 2020, som vil bli utviklet som en tilbakeslag eller en egen utvikling for Snorre B-domenefasiliteter. Kombinasjonen av ressurser i Dugong-oppfinnelsen og suksessen til forventningene før drill på Dugong-halen kan gi 100 mmboe kombinerte forretningsressurser. De øvre kampene inneholdt to cutaways, for lettere tilgang til de høyere båndene.

Agar PP25 / 2-22S Leaternet-vurderingen kom godt inn igjen 3. august. Brønnen ble boret av Deepsee Northcop 23. mars, men ble midlertidig stoppet ved ca. 28. mars Da foreldre mobiliserte seg til å bore to brønner i sjøen. Brønnen kom inn igjen 3. august og ble fullført 24. august. Denne brønnen evaluerte Miocene sandsteinspillet som ble oppdaget i 2019 med 25 / 2-20, 21 brønner. På tidspunktet for oppdagelsen, ressurser c. 150 mmboe, som er en kraftig oppfinnelse. Brønnen sto overfor et reservoargap på 31 m (102 fot) og bare de øvre 5 m (16 fot) inneholdt spor av olje. Resultatene vil redusere funnmengder som ennå ikke er kunngjort.

I august utryddet DNO 2 / 5-15 Gomez-sonder godt og fullførte Windshoe DEA-operasjoner i slutten av 31. juli / 4-A-1 Taliskar East letebrønn (i påvente av ferdigstillelse). Driften fortsetter ved Londons 16 / 1-34 S Lily Princeton-brønn.

Norskehavet

I juni kom Windshoe DEAs 6406 / 3-10 Bergknob På grunn av Covit-19 og relaterte restriksjoner ble Discovery Well igjen lagt inn under innhenting av data inkludert DST.

I tillegg slettet Equinor 6507 / 3-14 Black Walcher-vurderingen 28. juli.

Foreldresjøen

Det er ingen boringer i Barentshavet. Den neste brønnen som skal bores er War Energys 7122 / 6-3 utstrålte studiebrønn.