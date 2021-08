Wells, Norway Reed Doubling News, Sports, Jobs

Norge – Fredag ​​kvelds action på Norway Speedway inneholdt Fine Lines Painting & Drywall og den utrolige Bank – Ed Hedland Memorial fra 141 Auto Sales Stock Car Division – og tilbød også en rekke racingalternativer for fans.

I kategorien Pinks Coca Cola Super Late Model – med en dobbel regning på 20 ganger antall biler på grunn av antall netter – vant den Jason Wells (Kingsford) nattløp.

Begge aspektene så Wells jobbe seg oppover feltet for å oppnå suksess, selv om hver av dem byr på utfordringer.

Wells tok de første 20 rundene foran Scott Stancina (Kingsford) og Greg Hayes (Manitowoc, Wise)-et løp uten forvarsel.

Den andre funksjonen stengte om natten og Bruce White dekket bare ett gult flagg per spinn.

“Det første løpet, banen var veldig ledig og (jeg) måtte rulle bilen rundt hjørnet og vente på å få bensin, men den snurret bra,” Wells sa. “Vi gjorde noen endringer på baksiden av bilen for å stramme bilen for den andre funksjonen, og bilen var bedre og kjørte bedre.”

Med Wells egne ord føltes seieren “Veldig bra.”

“Å gi suksess til bilgutter for å vise at hardt arbeid lønner seg er veldig givende.” han sa. “På den norske Speedway er det veldig vanskelig å slå en funksjon som har nivået på dyktige sjåfører og nivået på biler som konkurrerer på ukentlig basis, så det var veldig hyggelig å vinne to på en kveld.”

Det var en bonus for å vinne og vinne.

“Min onkel sponset arrangementet på fredag, så det var flott å gi ham og mannskapet hans en morsom kveld på racerbanen.” han sa.

Wells takket sine støttespillere og foreldrene hans, Shawn Ellis, Ricky Homestrom og hans fans.

25-runde-funksjonen ble slått ut av 141 Autosalg-bilsegmentet med det årlige Ed Hedland-monumentet.

Pete Fraser bremset seks runder i løpet til et eget varselsfelt for å stoppe ved Infield. De gikk de siste 19 rundene uten hendelser.

John Menba (Kingsford) og Todd Schmidt (Spread Eagle, Wis.) Skilte seg fra pakken for å kjempe i avslutningsrunden.

Menba tilbrakte sin siste tid med Schmidt og løp bak.

John Astermann (Norge) endte på fjerdeplass etter å ha rømt fra en tumlende bil fra fjerde.

I flere advarsler – inkludert tre ganger i omgangen (runde 12-14) – ble Anthony Schiffelpine (Bemain, Wis.) Auto value super stock -funksjonen brukt av det norske paret Andy Gervic og John Matia Jr.

Brent Ayodh (Hermansville) dominerte de fleste MC-skiltene og den firesylindrede grafikkfunksjonen, men en advarsel med noen få bretter hindret løpet hans.

Ved gjenopptakelsen hoppet Elliott Reid (Feythorn) inne i Iowa og tok ledelsen i fem, vant deretter flere korte runder og så seg aldri tilbake.

“Jeg har vært der en stund, men denne seieren ble spesielt oppnådd fordi det er god konkurranse,” Sa Reid. “Jeg følte meg tålmodig og tok det de ga meg og gikk opp.”

Reid, som har doblet seire med Hyde Race -seieren – kommenterte hvor godt bilen hans er koblet til og respekten blant divisjonens sjåfører.

“Bilen taklet ikke bedre enn det varmeløpet. Jeg fikk alle rundt på den femte banen, og det var fantastisk.” han sa. “Jeg hadde mye morsommere racing (fredag) enn jeg hadde på lenge. Det var et godt, rent og konkurransedyktig løp. Vi var veldig tett på hverandre fordi poengene var stramme, men det var mye respekt der .

Corey Crontine (Hermansville) fulgte Reid i andre rad.

Norway Speedway kjører igjen fredag ​​med racing klokken 19.00 Central Time for Werner Electric Night.

Kvalifiseringen starter kl. 17.30