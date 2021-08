Wesley Fopana: Leicester City-forsvareren hevdet å ha ødelagt Fibula i en seier før sesongen. Fotballnyheter

Leicester -forsvarer Wesley Fopana har avslørt at han har fått et brudd.

Den franske midtstopperen ble skadet i andre halvdel av onsdagens pre-season-vennskap mot Europa League-vinnerne Villarreal.

Fofana ble sent behandlet av spiss Nino, hvoretter han umiddelbart ble kalt til benken, og fysio og paramedikere rykket ut til stedet.

20-åringen fikk en lang behandling på King Power Stadium-banen, som ble utvidet til applaus foran en mengde på mer enn 17 000 fans, inkludert oksygen.

“Hei venner, tusen takk for alle nyhetene. I dag har vært en dårlig dag, men jeg er i den største klubben med et fantastisk medisinsk team,” skrev han på Instagram.

“Jeg gir deg beskjed så snart jeg får den endelige diagnosen, men vi vet allerede at jeg har et fibula -brudd. Jeg kommer snart tilbake og er sterk: ikke bekymre deg.”

Bilde:

Wesley Fopana var Leicesters viktigste spiller forrige sesong



Fobana utmerket seg for Fox forrige sesong etter å ha sluttet seg til S-Etienne for et gebyr på opptil 30 millioner meter i oktober.

Han etablerte seg som en nøkkelspiller for Brendan Rodgers i sin første Premier League -kampanje, og gjorde 38 opptredener i alle konkurranser.

Leicester vant 3-2 etter mål fra Cockler Choi, Harvey Barnes og Ayos Perez.

Fox, som vant FA -cupen forrige sesong, spiller Premier League -mester Manchester City i Community Shield lørdag, før de åpner sin ligakampanje på Wolves -hjemmet 14. august.