West Bromwich Albion: Manager Sam Allardyce er på vei til slutten av sesongen

West Brom 1-3 West Ham: I’m Not Long – West Brom Avgangsalarm

Sam Allardyce slutter som West Brom-manager på slutten av denne sesongen.

Allardyce fikk sin første Premier League-avslutning da hans nederlag mot Arsenal 9. mai bekreftet sin plass i Champions League.

Den tidligere sjefen i Bolton, Newcastle, West Ham, Sunderland og England ble sparket fra Slaven Flick i West Brom på en 18-måneders avtale i desember.

Allardyce, 66, sa at hun ikke hadde vært i stand til å engasjere seg med Albion på lenge.

Han sa: “West Bromwich Albion har gitt meg en sjenerøs mulighet til å bo på The Hawthorne, som viser besluttsomheten til en ambisiøs klubb. Etter alvorlig vurdering har jeg bestemt meg for ikke å godta dette tilbudet.

“Hvis jeg vil være og bli opprykket neste sesong, har jeg forventning om at minst en sesong vil fortsette. Dessverre er dette ikke en forpliktelse jeg kan gjøre på dette tidspunktet i livet mitt.”

Luke Dowling, West Broms tekniske direktør, sa: “Klubben er veldig trygg på at Sam vil være ansvarlig for neste sesong og videre.

Klubben, forhøyet til tidligere mesterskap, kom gjennom sitt 21. nederlag i kampanjen med et 3-1 nederlag hjemme i West Ham onsdag. De er 19. med 26 poeng fra 37 kamper.

Leeds United har ansvaret for Allardyces finale søndag.

Hans assistent Sami Lee og førstelagstrener Robbie Stocktale forlater også klubben.

“Sam, Sammy og Robbie kom til fotballklubben på en veldig vanskelig tid og jobbet utrettelig i et forsøk på å holde klubben i Premier League,” sa Dowling.

“Dessverre klarte vi ikke å oppnå målet vårt fra å bli deportert samlet. I andre halvdel av sesongen spilte vi med entusiasme og lidenskap, og leverte noen minneverdige resultater med organisert, underholdende fotball.

“Til slutt klarte vi ikke å samle det totale antall poeng som trengs for å holde oss her, men Sam fikk absolutt tilbake sin ære med flere fleksible skudd.”

‘Jeg er en kortsiktig leder’

Allardyce, som tok klubben fra 13. til åttende i Premier League, ble sparket av Everton i mai 2018 – men han ble kritisert for sin sides spillestil.

Før han begynte i Dofis, trakk Allardyce seg som Crystal Palace-manager fem måneder senere, hva var den første jobben han gjorde etter en sportsperiode som England-manager?

“Det var en lang, hard beslutning. Jeg og klubben hadde mange tanker om hva som er best. Vi valgte ordene våre veldig nøye. De ønsket at jeg skulle bli,” sa Allardyce.

Han la til: “Jeg var garantert i budsjettet, men det handler om å være en kortsiktig leder. Når du setter den duen i hullet, ser jeg den nå som en feilretting eller en rød assistent.

“Vi kjempet, vi kjempet, men til slutt var det ikke nok. Jeg håper vi kommer ut av trøbbel. Chelsea holder seg borte [a 5-2 win] Det var strålende. Det var trist at vi ikke kunne forfølge disse resultatene. “

Om han vil fortsette i ledelsen, sa Allardyce: “Vi vil ikke vare evig. Jeg gikk uten pause i 20 år. Da jeg fikk en pause, ble jeg sparket fra Newcastle. Sjenanse vil aldri forlate deg.

“Jeg skal ikke si at jeg blir pensjonist fordi jeg har gjort dette før, og det får deg til å se ut som en idiot.”

Nyheten kom som en overraskelse for West Brom-laget fordi forsvarer Kyle Bartley bare fortalte spillerne da Alardice kom tilbake til garderoben på heltid.

“Det er litt av et sjokk, jeg tror de fleste av oss forventet at han skulle komme hit neste sesong,” sa Bartley til Sky Sports. “Han sa at han hadde bestemt seg for ikke å komme hit neste år. Han mener det ville være bedre for klubben å gå i en annen retning.”

Bartley la til: “Jeg trodde han ville ha vært bra for oss neste år. Jeg trodde vi ville ha en god sjanse for å gå tilbake, men jeg respekterer helt hans beslutning.”

Når han snakket med BBC Match of the Day, sa den tidligere midtbanespilleren Danny Murphy: “Han snakket om duerstikking.

“Du kan ikke gjemme deg bak tallene. I begynnelsen av januar-vinduet snakker han om manglende handling, så kunne han ha fått noen spillere raskt. Nå trenger de en stor retningsendring i måten de spiller på.”

‘Alert vil vente på en samtale fra en klubb i krise’

Simon Stone fra BBC Sport skrev:

24 timer etter at en tidligere England-manager bekreftet at han forlot klubben, har Sam Allardyce fulgt Roy Hodgsons ledelse.

På 66 år er Allardyce syv år yngre enn Hodgson. Selv om han ennå ikke ser ut til å være klar til å slutte med fotballledelse, har han vært uten arbeid i 18 måneder siden han forlot Everton i 2019, før han ringte West Brom midt i denne sesongen, så det kan ikke være noen garanti for en ny sjanse.

Faktisk, med hensyn til klubbene han allerede har klart, er det ingen åpenbare alternativer å ta Allardyce.

En ærlig, underholdende foredragsholder, Allardyce har allerede vist seg å være en ekspert, og vil ikke mangle arbeid hvis han går i den retningen.

Så, med eget samtykke, ventet han på en samtale fra en klubb i krise. Etter den berømte amerikanske brannmannen, Red Adair, husker Allardyce at kameratene begynte å ringe ham. Han tror det vil være en siste brann å gå ut – og når muligheten byr seg, tilsvarer han denne gangen et oppdrag.

Fotballbrannmann? Ledelseskarriere i Allardyce