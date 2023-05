West Ham og Fiorentina går videre til Conference League-finalen

West Ham og Fiorentina skal spille i finalen i den europeiske klubbkonkurransen 3rd standard conference league fotball i Praha, Tsjekkia 7. juni (21:00).

På slutten av torsdagens retursemifinale så Anderlechts mål i kvartfinalen at AZ Alkmaar ikke klarte å komme seg etter et 2-1-tap i den første kampen som ble innrømmet i London mot West Ham. Fornals (0-1, 90. + 4) vant for andre gang på stopptid, og returnerte (0-1).

West Ham eliminerte La Contois i kvartfinalen. Det siste store trofeet for Hammers dateres tilbake til FA-cupfinalen i 1980.

Sevilla FC slutter seg til AS Roma i Europa League-finalen etter å ha slått Juventus etter ekstraomganger

Den andre finalisten, Fiorentina, slo FC Basel etter 9 minutters pause i tilleggstid.

Den sveitsiske klubben signerte en uventet seier i Firenze (1-2) i første omgang, men italienerne åpnet scoringen i det 35. minutt gjennom Nicolas Gonzalez for å utligne. Basel, hjemme, klarte å utligne i den 55. (1-1) gjennom Zegi Amdoni. Gonzalez, for sitt andre mål for kvelden, tvang Fiorentina til ekstraomganger (1-2, 72.).

Det tok til det 129. minutt før Barak kvalifiserte seg til Italia. Den florentinske klubben skal spille i sin femte finale, deres første siden 1990, men har bare vunnet ett trofé siden 1961.

Den første utgaven av denne konferanseligaen ble vunnet av AS Roma som slo Feyenoord i fjorårets finale (1-0).