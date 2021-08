Westerheim for å feire nytt arvsparkdesign med engasjementsseremoni

Som du kan se på dette 9. juli -bildet, ble renoveringen av kulturarven nylig fullført. Arvsparken – et dusin unike, historiske bygninger – ble nylig renovert. Museet skal åpne igjen på lørdag med en dedikasjonsseremoni. (Liz Martin / Gazette)

Etter et år med renovering har Westerheim Heritage Park i Dikora åpnet igjen med sin innvielsesseremoni.

En kort seremoni Westerheim National Norwegian-American Museum and Folk Art School Campus på Mill Street Portal lørdag ettermiddag kl. 1:30, 520 W. Water St. i Dikora.

Etter seremonien vil det være forfriskning og underholdning av Dikora nordiske dansere og Eden Ehm på Hortanger Fele.

Mange historiske bygninger er åpne for turer fra 13:30 til 15:30, og guider er tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Ifølge den mest omfattende samlingen av norsk-amerikanske gjenstander i verden Des Moines -rekord, Sporer Westerheim sin historie til Luther College i 1877, da president Lor Larson begynte å samle dagligvarer for norske innvandrere.

Etter denne drømmen ble Larsens arving, C.K. Bruce begynte på opptakshuset X-Goran og skapte en utendørs scene. Scenen ble til slutt flyttet fra Luther til Downtown campus i Westerheim og fortsatte å vokse til 12 historiske bygninger.

Nå har Westerheim re-forestilt seg denne friluftsutsikten over Heritage Park, så museets unike historiske bygninger vises i en tilgjengelig landskapspark som inkluderer nordiske komplimenter om natur og friluftsliv.

Denne designen bruker det norske skog-og-kledde konseptet med forseggjorte unger som spreder åpne områder for offentlige sammenkomster, tolkning av historiske bygninger, pedagogiske aktiviteter og folkekunstklasser. I følge Westerheim -nettstedet er det til og med et lite amfi for show.

Besøkende liker forestillinger på New Norwegian-American Museum of Westerheim og det nye Heritage Park Amphitheatre på School of Folk Art. Arvsparken – et dusin unike, historiske bygninger – ble nylig renovert. Museet skal åpne igjen på lørdag med en dedikasjonsseremoni. (Foto med tillatelse fra Westerheim)

Alle ruter til kulturparken er i samsvar med ADA -tilgangsstandarder.

Parken ble designet av Damon Farber, et prisbelønt landskapsarkitektfirma fra Minneapolis, Min, i samarbeid med Snehetta, et anerkjent internasjonalt arkitekt- og landskapsarkitektfirma med kontorer i New York City og Oslo, Norge.

Heritage Park Reconstruction er en del av Westerheims primære planprosess, sier nettstedet, og viser skiftet mot bærekraft.

Heritage Parks prosjekter inkluderer permeabel fortau, restaurering av jordkvaliteten, en biologisk pleiecelle og gressplenplanting i innlandet, som demonstrerer forbedret infiltrasjon av for tiden ubrukt land, reduserer nærings- og sedimentstrøm og bærekraftig regnvannshåndtering. Til Overdreven blad, En dekorativ avisutgivelse.

Store, åpne skyer gir rom for avslapning og møter, samt utendørs mat, kunstopplæring, show og utstillinger.

Heritage Park-prosjektet anerkjenner forholdet til den daværende Iowa-elven, som en gang rant ved siden av eiendommen, og inkluderer museets løpende ansvar, samt å redusere miljøpåvirkninger på landskapet, ifølge museets nettsted.

Bloomington er hovedentreprenør for Mins andre naturlandskapsprosjekt. Andre entreprenører som er involvert i prosjektet inkluderer Skyline Construction, Inc., Vix Construction, Perry Novak Electric og Stevenson Tree Care, dekorasjon.

Margaret A. The Trifts Journal rapporterer at Heritage Park -prosjektet ble muliggjort av et tilskudd fra Kargil Beneficiaries.

Westerheim har også mottatt midler til fire beskrivende tegn fra Vinnese County Community Foundation. Skiltene vil ligne de historiske landemerkene som allerede er plassert over Decora på Water Street Trail og den historiske distriktsruten, sa journalen.

Et ideelt museum godkjent av American Alliance Museum Westerheim National Norwegian-American Museum and School of Folk Art Det er mer enn 33 000 gjenstander.

Museet har en viktig bygning, Heritage Park – som huser 12 historiske bygninger som kom fra hele Midtvesten og Norge – med et bibliotek og arkiver. I følge Des Moines-posten er det plassert i en hovedbygning i fire etasjer som forteller historien om innvandrere fra Norge til USA. I tillegg til den permanente samlingen, roterer museet også spesialutstillinger.

Museet tilbyr mer enn 100 klasser hvor du kan lære om norske tradisjoner og spesielt folkekunst. Andre klasser inkluderer rosemaling, maleri, snekring, fiberkunst, metallarbeid, språk og kultur, mattradisjoner, smykkelaging og musikk.

Govt sa at klasser bare ble tilbudt online i fjor på grunn av Westerheim, men Westerheim sa at det forventer at timene åpner igjen 1. september 2021.

For å lære mer, besøk: vesterheim.org/folk-art-schooL.

