WhatsApp: 5 konfigurasjoner som du må ta i bruk raskt for å øke sikkerheten til kontoen din

For å unngå å belaste hånden, er noen av disse nye funksjonene ikke aktivert som standard. WhatsApp er avhengig av nett- og appkommunikasjon for å overbevise deg om å adoptere dem. Til tross for denne innsatsen, er det sannsynlig at WhatsApp-kontoinnstillingene dine fortsatt stort sett er perfektible.

Hvordan korrigere skuddet? Oppdag nedenfor 5 justeringer du kan bruke på 5 minutter for å forbedre drastisk sikkerheten og personvernet til WhatsApp.

1. Begrens hvem som kan legge deg til i grupper

WhatsApp-gruppen er et flott verktøy for å utveksle med en rekke mennesker samlet i samme diskusjonsrom. Problemet, og størrelsen, er at som standard kan absolutt alle legge deg til en gruppe. Selv en fremmed, uansett hvilke intensjoner du har, fra det øyeblikket du fant telefonnummeret ditt et sted.

Punkt: innstillinger (Android) / Innstillinger (iPhone) fra WhatsApp-applikasjonen.

hvil på konfidensialitet .

hvil på grupper .

Velge kontaktene mine ENTEN Mine kontakter unntatt… heller enn Alle sammen.

De ekskluderte vil bare kunne invitere deg til å bli med i en gruppe. Så du står fritt til å akseptere eller avvise.

2. Krypter sikkerhetskopieringen av data

WhatsApp sikkerhetskopierer regelmessig dataene dine (meldinger, mottatte og sendte medier) i skyen. Det er eminent praktisk. Dette lar deg raskt finne alt innholdet ditt ved for eksempel bytte av smarttelefon.

Hva om den sikkerhetskopien falt i feil hender? For å redusere risikoen tilbyr WhatsApp deg å kryptere denne sikkerhetskopien og beskytte den med et valgfritt passord.

Punkt: innstillinger (Android) / Innstillinger (iPhone) fra WhatsApp-applikasjonen.

hvil på diskusjoner .

hvil på Chat Backup .

hvil på Ende-til-ende kryptert sikkerhetskopiering .

hvil på Tillate .

hvil på Lag et passord og følg prosedyren.

hvil på Skape.

3. Aktiver totrinnsverifisering

To-trinns bekreftelse legger til et ekstra lag med sikkerhet til WhatsApp-kontoen din: en sekssifret PIN-kode. Du vil jevnlig bli bedt om å kode den. Mest sannsynlig vil det blokkere alle som prøver å få tilgang til kontoen din via en annen enhet.

Punkt: innstillinger (Android) / Innstillinger (iPhone) fra WhatsApp-applikasjonen.

hvil på Regnskap .

hvil på totrinnsverifisering .

hvil på Tillate .

Velg en sekssifret PIN-kode og følg prosedyren.

Eventuelt, skriv inn en reserve-e-postadresse i tilfelle du glemmer PIN-koden.

4. Begrens hvem som kan se profilbildet ditt

Du vil ikke nødvendigvis at profilbildet ditt skal være veldig (for) allment synlig. I verste fall er justeringen fastsatt kl Alle sammen. Under disse forholdene kan du også begrense tilgangen til kontaktene dine til et minimum.

Punkt: innstillinger (Android) / Innstillinger (iPhone) fra WhatsApp-applikasjonen.

hvil på konfidensialitet .

hvil på Profilbilde .

hvil på kontaktene mine, Mine kontakter unntatt… ENTEN Personheller enn Alle sammen.

5. Slå av ukjente tall

Det er en del av den merkelige oppførselen til WhatsApp. Som standard kan ukjente numre prøve å ringe deg. I stedet for direkte å forby praksisen, lar appen deg dempe disse samtalene, «som fortsatt vil vises i anropslisten og i varslene dine.»