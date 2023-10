WhatsApp blir redesignet: hva er i endring

WhatsApp-brukere vil snart dra nytte av et nytt grensesnitt. Et langvarig serviceprosjekt, som endelig kommer til syne i betaversjonen av applikasjonen.

Det nye WhatsApp-grensesnittet kommer snart for brukere av Android-enheter. Oppdateringen er nå tilgjengelig for et begrenset antall betatestere og gir noen nye funksjoner. Fra en enkel visuell modernisering til å legge til nye ikoner.

Når det ikke er vanlig, er det det WABetaInfo som la merke til endringen først. Nettstedet som spesialiserer seg på WhatsApp indikerer spesielt at meldingstjenesten har til hensikt å fullstendig overhale det visuelle utseendet. I programmet, små fargeendringer for hovedtemaene, enten i lys eller mørk modus, med en omarbeidet nyanse av grønn. Og selvfølgelig utnytter også meldingsboblene og den flytende handlingsknappen dette for å gi det et nytt utseende.

Brukere har krevd en gjennomgang av grensesnittet i flere år. WhatsApp velger langt fra å vende det døve øret til å lytte til følgerne sine. Det er klart at appen ikke handler ut fra hjertets godhet. La oss huske at tjenesten allerede har to milliarder brukere, godt foran Telegrams 800 millioner, og at den har til hensikt å opprettholde sin nummer én-status.

Ved å modernisere utseendet sikrer WhatsApp at brukerne alltid nyter en visuelt komfortabel opplevelse. Vær oppmerksom på at nye endringer fortsatt kan vises. Dette er også begynnelsen på en beta-testfase. alltid i henhold til WABetaInfoNye ikoner kan integreres i applikasjonen.

_

