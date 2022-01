WhatsApp bør legge til en etterlengtet funksjon snart

Whatsapp utvider muligheten til å overføre chatter fra ett operativsystem til et annet.

WhatsApp-appen lar deg allerede overføre chatter fra iOS til Samsung- eller Pixel-enheter, men det er ennå ikke mulig å gjøre det motsatte. Men den kommende WhatsApp iOS-betaen bør endre det.

Importer chattehistorikk fra Android

WhatsApp-brukere kan sikkerhetskopiere chatloggen sin. Det er imidlertid bare mulig å gjenopprette disse sikkerhetskopiene fra samme plattform. Derfor har brukere som migrerer fra ett operativsystem til et annet ingen offisiell måte å importere viktige meldinger på… Gode nyheter, teamet på WABetaInfo oppdaget en ny betaversjon av WhatsApp iOS 22.2.74 som kan endre spillereglene.

«WhatsApp har nettopp sendt ut en ny oppdatering gjennom betaprogrammet TestFlight, som bringer versjonen til 22.2.74. Versjonen som vises i WhatsApp-innstillingene er 2.22.2.74″, indikerer WABetaInfo. Den siste betaversjonen av plattformen tilbyr muligheten til å migrere iOS chat-historikk til Samsung-enheter. Det vil også være mulig å overføre chat-loggen fra Android til iOS.

Flytt til den nødvendige iOS-appen

Før du starter prosessen, vil WhatsApp be brukeren om tillatelse til å importere chatteloggen. Dessuten kan det hende at WhatsApp-appen alene ikke er nok til å dra nytte av denne nye funksjonen. Faktisk spesifiserer WABetaInfo at Flytt til iOS-appen vil være avgjørende for å migrere chatloggen din.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket og det vil ta litt tid å nå sluttbrukere. Faktisk, ifølge WABetaInfo-analyse, har betatestere fortsatt ikke tilgang til opplevelsen. Dessuten er de støttede operativsystemene fortsatt ukjente.