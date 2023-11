WhatsApp bør passe på. RCS, etterfølgeren til SMS, kommer endelig til Apple. Hva endrer det for deg?

WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, … Hvilken meldingstjeneste bruker du? For de fleste av oss er det en konstant sjonglering av disse tredjepartsappene som vi først må laste ned på smarttelefonene våre.

Imidlertid er det allerede to vanlige kommunikasjonsstandarder på alle mobile enheter: SMS for tekst og MMS for multimedieinnhold.

Men nå har disse standardene blitt foreldet over tid: de støtter ikke anerkjennelser, bildene som sendes er svært komprimerte og mister kvalitet, Diskusjonsgruppene er ustabile og er det ikke ikke kryptert.

På den annen side er alle disse funksjonalitetene til stede i applikasjonene som allerede er nevnt, og med demokratiseringen av mobilt Internett, nødvendig for bruk av disse meldingstjenestene, forklares en sakte men sikker nedgang av SMS.

I tillegg gjelder ikke disse begrensningene for iPhone-brukere fordi appen Meldinger, forhåndsinstallert på Apple-enheter, administrerer SMS/MMS men også iMessages, tilsvarende WhatsApp-meldinger. Problemet er at iMessage bare fungerer mellom Apple-brukere og ikke med Android-enheter. På denne måten kan du kommunisere med de berømte blå boblene mellom iPhones, men hvis du vil sende en melding til en Samsung, blir det en enkel SMS, samtidig som du mister mottaksbekreftelsen, sendingen av bilder av høy kvalitet,…

Kort sagt, for å kunne kommunisere med hvem som helst med et enkelt telefonnummer, er det nesten bare ett alternativ, den svært begrensede SMS-en. Og hvis du vil dra full nytte av funksjonene til en meldingsapp, må du først sørge for at samtalepartneren din er til stede på meldingstjenesten du velger.

Og det er i lys av denne bevegelsen at RCS eller «Rich Communication Services», tilbudt en stund av Google og snart tilgjengelig hos Apple, presenteres som løsningen på et fragmentert meldingslandskap og målet om å sentralisere alle samtaler.