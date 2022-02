WhatsApp: Det skjer endringer i taleanrop

Står overfor opprøret av Telegraf Og andre signaler, Dele Essential og fremfor alt allsidig ønsker å bli en umiddelbar ambassadør. I tillegg styrker bruken av denne sikkerheten hele tiden Meta Tillegg av funksjoner og modernisering av historier ville vært enda mer attraktivt.

Før du kommer Emoji Reaksjoner, enkel sending av videoer og BilderEller Nyheter Mer stemme Lett å høre, dette er taleanrop som drar nytte av små forbedringer som nå er tilgjengelig for allmennheten.

Med WhatsApp kan du foreta lydanrop, men også videosamtaler til en eller flere høyttalere samtidig. Alt dette har blitt gjort siden 2018 med introduksjonen av det mye endrede grensesnittet og gruppesamtaler.

En progressiv distribusjon i beta

For noen uker siden, nettstedet WABetaInfo Et nytt grensesnitt utvikles for å endre applikasjonskoden og spesielt for lydsamtaler. På den tiden handlet det om iOS-versjonen og virket grunnleggende.

Dette er et spesialisert nettsted for å få en liten forbedring eller innovasjon på WhatsApp På Denne metoden har funnet den mest komplette versjonen på Android. Den brukes i betaversjon på Android.

Så langt har bakgrunnen for lydsamtaler vært mørk og enkel. Dekorert med små grå bokser med avrundede hjørner, i midten er navnet på høyttaleren din og hans potensielle bilde og varigheten av den aktive samtalen.

I bakgrunnen vil det være din favoritt chat-bakgrunn. Og en bølge vises i hver samtaledeltakers boks mens de snakker.

Merk at dette nye grensesnittet for lydsamtaler begynner å dukke opp i betaversjonen av WhatsApp på Android. Du må ha det Aktivert Se Ombygg vises. Og ikke alle betabrukere er berørt ennå. iOS-versjonen bør følge trinn for trinn.