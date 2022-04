WhatsApp: En regelendring i horisonten

Meldingsapplikasjonen kontrollerer antall meldinger som sendes.

Den nye WhatsApp-regelen tar sikte på å kontrollere videresending av meldinger og rapporter WABetaInfo. Ambisjon? Bekjemp spam og feilinformasjon.

En utveksling, en dedikert chattegruppe

WhatsApp planlegger å redusere antall meldinger en bruker sender. På vanlig engelsk er dette nye begrensninger når du sender meldinger til andre gruppechatter.

Klart det, når meldingen er merket som sendt, kan den ikke sendes til mer enn én gruppe om gangen. Dermed, når en bruker sender en melding for første gang, vises en melding i form av et gult banner øverst på skjermen. Dette vil fortelle brukeren at meldinger ikke lenger kan sendes til mer enn én nyhetsgruppe.

Merk at disse nye meldingsdelingsreglene kun gjelder meldinger som allerede er sendt.

En trinnvis distribusjon

Dette meldingsoverføringsområdet er i full distribusjon. Den skal være tilgjengelig for flere i ukene som kommer.

Faktisk ble denne begrensningen først introdusert i betaversjonen av Android-appen forrige måned, før standardversjonen av appen ble brukt av alle brukere. Den er nå tilgjengelig i iOS beta, så for de som er en del av WhatsApp TestFlight-programmet på iOS.

Som en påminnelse begrenser direktemeldinger allerede overføringen av meldinger til fem mottakere for å kontrollere sirkulasjonen av feilinformasjon. Det også for tre år siden. Før disse oppdateringene kunne brukere dele en melding med opptil 20 kontakter.

_

Følg Kiko Facebook, Web lys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, prøver og tips.