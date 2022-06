WhatsApp er i ferd med å lansere en stor innovasjon

Meldingsapplikasjonen kan raskt integrere 3D-avatarer.

En rapport sier at WhatsApp er i ferd med å introdusere en stor ny funksjon WABetainfoNettsted som spesialiserer seg på å analysere endringer i programvarekildekoden.

I den siste versjonen av programvaren oppdaget nettstedet en relativt uventet innovasjon, noe inspirert av Snapchats Bitmojis. I fremtiden bør WhatsApp tilby sine brukere muligheten til å lage en virtuell avatar i bildet deres. Originaliteten her skapes av det faktum at du kan bruke disse 3D-avatarene i stedet for ditt eget ansikt under videosamtaler. Altså et lekent innslag, som spesielt vil appellere til det yngre publikummet.

Ifølge en WABetainfo-rapport er veksten allerede godt i gang. Ingen bilder av 3D-avatarer ble lekket, men flere skjermbilder av grensesnittet viser en knapp for å bytte til avatarer under videosamtaler.

For å lage denne avataren vil brukeren ha tilgang til det nye redigeringsverktøyet for Apps-avatar.

Denne funksjonen har blitt utviklet siden mars. Dette bør logisk testes med brukermodellen så snart som mulig. WhatsApp brukes til å teste nye funksjoner med små brukergrupper før nye funksjoner slippes på alle smarttelefoner.

_

Følg Keiko Facebook, Web lys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, prøver og tips.