WhatsApp er i ferd med å revolusjonere meldingsopplevelsen!

WhatsApp har gjort det mulig å ha flere kontoer i samme app.

WhatsApp er i ferd med å integrere en funksjon som lar deg bruke to forskjellige kontoer i samme app. Denne utviklingen følger andre nylige oppdateringer. Spesielt muligheten for å overføre data mellom Android og iOS og bruke samme konto på flere enheter.

WhatsApp vil snart tillate deg å åpne to i samme app

Ifølge WABetaInfo er det nå mulig å legge til to separate kontoer i samme app. Dette betyr at brukere ikke lenger trenger å ty til funksjoner som Dual Messenger eller Secure Folder for å bruke to forskjellige WhatsApp-kontoer på samme telefon.. Denne funksjonen er veldig nyttig for personer som administrerer flere profiler (personlige og profesjonelle) som ønsker å bruke bare én enhet.

Det er ennå ikke klart om denne funksjonen vil tillate bruk av to kontoer på enheter tilknyttet hovedenheten. jeg erBrukere av telefoner med dobbel SIM-konfigurasjon kan dra nytte av denne funksjonen uten å installere en annen forekomst av WhatsApp..

Foreløpig er denne funksjonen kun tilgjengelig i bedriftsversjonen av appen, men det ser ut til at standardversjonen av WhatsApp også kan dra nytte av den. For øyeblikket i testfasen, kan denne nye funksjonen rulles ut på en stabil måte i løpet av de kommende månedene..