WhatsApp for Android vil snart bruke AI for å lage personlige klistremerker

Betaversjonen av WhatsApp for Android inkluderer en funksjon som unge (og ikke så unge) brukere av Meta direktemeldingsapplikasjonen kanskje liker.

Plassen WABeta informasjon informerer oss om at WhatsApp ruller ut en ny oppdatering for Android-appen gjennom betaprogrammet Google Play. Versjon 2.23.17.14 av programmet har én funksjonalitet, og bare én, men den er viktig: nå, whatsapp kan produsere AI-genererte klistremerker. Foreløpig er det bare «en svært begrenset gruppe betatestere» som har tilgang til dette verktøyet, men det er ingen tvil om at det vil være tilgjengelig for allmennheten i løpet av de kommende ukene.

Les – WhatsApp introduserer skjermdeling under videosamtaler

Derfor vil WhatsApp tillate brukere å generere en tag for å legge ut i chatten deres ved å bruke «Create AI Tag»-verktøyet. Ved å bruke samme prinsipp som Midjourney eller Dall-E generativ AI, OpenAI-løsning, vil denne teknologien skape en illustrasjon basert på tekstbeskrivelse levert av brukere.

WhatsApp vil lage unike klistremerker takket være kunstig intelligens

Som WABeta illustrerer, verktøyet «Create AI Sticker». Det må være veldig lett tilgjengelig. På Android åpner du den ved å trykke på meldingsboksen og deretter på etikettknappen nederst i grensesnittet. En knapp som tilbyr deg «Generer dine egne AI-miniatyrbilder» så vises den. Hvis du trykker på den, kommer du til dialogboksen for å skrive inn søket ditt.

Generative kunstige intelligenser som Midjourney eller Dall-E våkner like mye beundring som frykt. de lager bilder noen ganger imponerende realisme, en evne som i økende grad misbrukes til desinformasjonsformål. WhatsApp-brukere bør ikke på forhånd kunne generere for «støtende» klistremerker. Hvis eksemplet «latterkatt på et skateboard» er en god indikasjon på stilen til klistremerker WhatsApp vil lage, kan vi forvente at alle de tilpassede illustrasjonene som tilbys av appen er holdt i en godmodig stil.