WhatsApp gjør det enkelt å overføre samtaler til en ny enhet

Meta forenkler prosessen med å overføre WhatsApp-data mellom to enheter. Nå trenger du bare en QR-kode og en Wi-Fi-tilkobling for å gjenopprette kontoen din og samtalene på en ny telefon!

I det siste har Meta gjort flere oppdateringer for å forbedre WhatsApp og tiltrekke brukere. Mellom ankomsten av skjermdeling under en samtale, chat-låsemodus – som lar deg skjule bestemte samtaler og låse tilgang til dem – videomeldinger og nye sikkerhetsfunksjoner eller muligheten for å bruke flere kontoer på samme enhet, er selskapet ikke tomgang! Denne gangen overvinner det problemet med å endre chathistorikk når du bytter enheter, noe som gjør oppgaven enklere, raskere og fremfor alt sikrere.

Inntil nå, for å endre historien til chattene, er det nødvendig å lagre dem i skyen, det vil si Google Drive for Android-enheter og iCloud for iOS, og deretter laste ned dataene til en ny smarttelefon. For lokal overføring må du gå for tredjepartsapper som Migrater versus iOS. Nå takk Ny Wi-Fi-overføringsfunksjon, kan du overføre chattene dine fra en enhet til en annen veldig enkelt, så lenge chattene dine har samme plattform – det vil si to iPhones eller to Android-terminaler og de er koblet til samme Wi-Fi. Nettverk og for det kan ingenting være enklere! Skann QR-koden på din gamle telefon med den nye.

WhatsApp: Hvordan overfører jeg samtalene dine lokalt?

I følge Mark Zuckerberg, «Hvis du vil overføre WhatsApp-chattene dine til en ny telefon, nå kan du gjøre det privat uten at chattene dine forlater enhetene dine». Samtalene dine er private, fullstendig kryptert under overføring og lagres ikke på eksterne servere. Imidlertid bør begge smarttelefonene kjøre Android 6 eller nyere versjon eller lavere iOS 2.23.9.7 I det minste. I tillegg bør du bruke samme telefonnummer på begge enhetene og sørge for at de begge er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Her er prosessen du må følge for å overføre chat-loggen din mellom din gamle og din nye smarttelefon:

► Åpne WhatsApp-appen på den gamle enheten din.

► På Android, trykke på Flere valgEtter systemerEtter På den dagen DiskusjonerEtter Videresend chatterEndelig på den dagen Start.

► Hvis du har en iPhone, trykk på systemerEtter DiskusjonerPå den dagen Overfør chatter til iPhoneEndelig på den dagen Start.

► For begge operativsystemene, Godta de forespurte tillatelsene og gjør deg klar til å skanne QR-koden som vises på den nye telefonen.

► Åpne WhatsApp med den nye enheten din. Godta vilkårene og bekreft telefonnummeret ditt.

► På iOS og Android, enTrykk hhv Fortsette/ StartEtter Overfør chathistorikk til iPhone/fra gammel telefonog godta tillatelser.

► En QR-kode vises. Skann den med den gamle telefonen.

► Godta forespørselen om å pare den nye telefonen for å pare den med den gamle enheten. Forlater de to terminalene side ved side, Når importen er fullført, trykk Neste/Ferdig.

Alt du trenger å gjøre er å tro at denne forenklede overføringen vil skje mellom Android- og Apple-enheter!