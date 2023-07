WhatsApp har endelig funnet en enkel løsning for å overføre chatloggen din

Direktemeldingsapplikasjonen fullfører et alternativ takket være at du veldig enkelt kan migrere samtalehistorikken fra en smarttelefon til en annen, uten å gå gjennom skyen.

Med hver endring av smarttelefon oppstår det samme spørsmålet: hvordan fortsetter du for å overføre alle dataene? Selv om synkronisering med Google Drive på Android og iCloud på iOS forenkler ting betraktelig, er det fortsatt apper der dataoverføring er mer kompleks. Dette er spesielt tilfellet med WhatsApp.

Og selv om appen lar deg sikkerhetskopiere nettpratloggen din til Google Drive eller iCloud, er ikke prosessen alltid like enkel. Du må først ha en god internettforbindelse for å repatriere dataene dine, men også sørge for at du har nok skylagring til å lagre WhatsApp-sikkerhetskopien din.

Meta, morselskapet til WhatsApp, leter imidlertid etter et nytt alternativ for å overføre WhatsApp live-historien din fra din gamle smarttelefon til den nye enheten din.

En sikrere overføring av chatloggen din

Denne nye funksjonen ble offisielt presentert for noen dager siden av Mark Zuckerberg på sin Facebook-konto. Som støtte for videoen demonstrerer han en ny metode for å overføre chattehistorikk som starter umiddelbart etter skanning, med sin gamle enhet, en QR-kode som vises på skjermen til den nye smarttelefonen.

Hva gjør denne metoden forskjellig fra den som allerede eksisterer? Du trenger ikke å overføre dataene dine til skyen her. De to enhetene kommuniserer kun med hverandre gjennom ditt lokale Wi-Fi-nettverk for å utføre datamigrering. Will Cathcart, sjefen for WhatsApp, indikerte også i et innlegg delt på Twitter at overføringen av chathistorikk ble gjort sikkert, sannsynligvis ved hjelp av en krypteringsalgoritme.

Vær imidlertid forsiktig, dette nye alternativet vil bare tillate deg å overføre samtalene dine mellom to smarttelefoner som bruker samme operativsystem (iOS, Android). Derfor er det nytteløst å forestille seg å kunne utføre denne operasjonen mellom en Android-enhet og en iPhone. Funksjonen, som for øyeblikket blir testet i en betaversjon av WhatsApp på Android og bør rulle ut til alle enheter veldig snart. Du finner den i appens Innstillinger, i Diskusjoner-menyen, der du bør bli tilbudt et alternativ for å overføre samtalene.

For å overføre chattehistorikk mellom en Android-enhet og en iPhone, må du bruke det dedikerte alternativet som WhatsApp ga ut i fjor. Operasjonen, som er mye mer kompleks og fremfor alt lengre, må utføres absolutt når du konfigurerer den nye enheten etter å ha slått den på for første gang.