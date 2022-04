WhatsApp har introdusert 6 nye funksjoner for talemeldinger

Stemmer fra den populære WhatsApp-prosessoren ble lansert i 2013 og revolusjonerte kommunikasjonen i verden.

For å forbedre brukervennligheten til dette verktøyet, som har blitt viktig på daglig basis, har applikasjonen gitt ut 6 nye funksjoner for glede for brukerne:

Lesing utenfor diskusjonen

Du kan høre talemeldingen utenfor den opprinnelige chatten for å gjøre andre handlinger samtidig.

Pause/start posten på nytt

Vi snakket alle veldig raskt når stemmen hørtes, men med muligheten til å pause opptaket, var det ingen feil! Du kan tenke på hva du skal si.

Audiovisualisering

Det vil være en visuell representasjon av talemeldingsbølgeformen, som gjør det lettere å følge opptaket.

Spør før du sender

Lytt til talemeldingen din før du sender den.

Les igjen

Hvis den er satt på pause mens du lytter til talemeldingen, kan du fortsette til der du slapp.

Les raskt

Du kan høre talemeldinger 1,5 eller 2 ganger raskere, enten det er standard eller sendte meldinger.

I tillegg til disse nye mulighetene bestemte WhatsApp for tre år siden å begrense sending av meldinger til flere grupper samtidig, men bare i Brasil. Denne funksjonen er fortsatt i betaversjon, men vil snart være tilgjengelig i en fremtidig oppdatering. I følge WABetaInfo er denne funksjonen allerede tilgjengelig i WhatsApp beta 22.7.0.76 for iOS.

Applikasjonen ønsker å begrense muligheten til å videresende meldinger som allerede er sendt for å unngå spam, men fremfor alt feilinformasjon. Du kan ikke lenger sende meldinger til mer enn én chat om gangen. Men ikke bekymre deg, denne nye grensen vil bare påvirke meldinger som allerede er flyttet fra en samtale til en annen. Disse nye funksjonene vil være tilgjengelige i løpet av de kommende ukene.